Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Trener nesrečnega Ažnoha (p)o grozljivem padcu: 'Glava naj bi bila v redu'

New York, 05. 12. 2025 09.27 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
3

Rok Ažnoh je na smuku v Beaver Creeku nastopil v mnogo slabši vidljivosti, ko se je pooblačilo, tako da ni imel večjih možnosti za vidnejšo uvrstitev. Mladi Slovenec je grdo je padel, izgubil čelado, pristal najprej v ogradi, nato še v bolnišnici. Prvi pregledi govorijo o hujši poškodbi desnega kolena in rame, na srečo pa naj ne bi bilo hujših poškodb glave. Mladinski svetovni prvak v smuku iz leta 2023 je prejel tudi nekaj šivov na obrazu. Pretres možganov pa je ob tako silovitem padcu razumljiv.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trener slovenskih smukačev Aleš Brezavšček je stanje Roka Ažnoha opisal v pogovoru za francoski SkiAct

Ažnoh kaže znake pretresa možganov, zato resnost njegovih poškodb zdravniki še vedno ocenjujejo.

"Nesrečen dan za nami. Predvsem zaradi poškodbe Roka, ne želimo si, da bi bilo kaj hujšega. Po prvem pregledu ni nič narobe z glavo, kar je v tem trenutku najpomembnejše," več o poškodbah Ažnoha trener slovenskih smukačev ni mogel povedati. "Ob tako silovitem padcu sicer pride do pretresa možganov," je še dodal. 

Rok Ažnoh
Rok Ažnoh FOTO: Profimedia

"Nekaj časa je bil nezavesten, potem pa se je zbudil in normalno odgovarjal. Opravili so pregled z magnetno resonanco. Glava in vrat sta v redu," je po pregledu dejal slovenski trener smukaški trener in še dodal, da je bil poškodovani 23-letni Slovenec odpeljan z rešilnim vozilom, in ne s helikopterjem, kar je zdravnik dirke presodil kot manj nevarno zaradi pretresa možganov, ki ga je dobil športnik.

Aleš Brezavšček
Aleš Brezavšček FOTO: Damjan Žibert

 

'Miha je bil odlično na progi, napaka je odnesla vrhunski rezultat'

Slovenski tekmovalci so imeli sicer na smuku visoka pričakovanja, a jih niso izpolnili. Miha Hrobat, lani četrti najboljši smukač v skupnem seštevku in tretji v Beaver Creeku, je zasedel 16. mesto, za zmagovalcem Marcom Odermattom je zaostal sekundo in 60 stotink. 

Preberi še Grd padec slovenskega smukača na nevarni progi v Beaver Creeku

Nejc Naraločnik, ki je bil v zgornjem, drsalnem delu med najhitrejšimi, imel je tretji vmesni čas, je izgubljal v tehnično zahtevnem srednjem delu, na koncu je zasedel 27. mesto (2,07), s katerim je bil zadovoljen, saj v Beaver Creeku do zdaj ni osvojil niti točke. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Na koncu 16. in 27. mesto. Miha je bil odlično na progi, a na koncu te majhna napaka vrže na to mesto. Škoda za to uvrstitev, a tako to je. Najbolj važno je, da sam ve, zakaj je 16. in tako gremo pozitivno naprej. Nejc tudi točno ve, da svoj del, ki ga obvlada, je oddelal odlično. Malce neodločno je šel v strmino in to se je poznalo na času. Tudi zanj vemo, zakaj je bil 27. in ne boljši, tako da jaz kot trener sem zadovoljen. Fanta nimata razlogov za razočaranje, sama vesta, kje so bile napake."

alpsko smučanje ažnoh
Naslednji članek

Drozg že v postavi zmajev za derbi z Beljakom

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oliguma
05. 12. 2025 10.32
+1
A drugih trenerjev se ne da pripeljati..? Brezavšček po njegovih uspehih bi bil lahko edino maser...
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
05. 12. 2025 10.27
Enkrat bo tragično, in ko bo tragično, se bo ves celoten svet zamislil. V nogometu smo bili zelo blizu tega, resnično je malo manjkalo, da bi celoten svet planil v jok. To zagotovo sledi. Sodoben šport je kot sodobno gladiatorstvo, le, da tokrat nagrada ni svoboda, ampak nek brezvezni pokal ali denar.
ODGOVORI
0 0
dinozaver79
05. 12. 2025 09.54
+4
Drzi se
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385