Trener nesrečnega Ažnoha (p)o grozljivem padcu: 'Glava naj bi bila v redu'

Rok Ažnoh je na smuku v Beaver Creeku nastopil v mnogo slabši vidljivosti, ko se je pooblačilo, tako da ni imel večjih možnosti za vidnejšo uvrstitev. Mladi Slovenec je grdo je padel, izgubil čelado, pristal najprej v ogradi, nato še v bolnišnici. Prvi pregledi govorijo o hujši poškodbi desnega kolena in rame, na srečo pa naj ne bi bilo hujših poškodb glave. Mladinski svetovni prvak v smuku iz leta 2023 je prejel tudi nekaj šivov na obrazu. Pretres možganov pa je ob tako silovitem padcu razumljiv.

Trener slovenskih smukačev Aleš Brezavšček je stanje Roka Ažnoha opisal v pogovoru za francoski SkiAct.

Ažnoh kaže znake pretresa možganov, zato resnost njegovih poškodb zdravniki še vedno ocenjujejo.

"Nesrečen dan za nami. Predvsem zaradi poškodbe Roka, ne želimo si, da bi bilo kaj hujšega. Po prvem pregledu ni nič narobe z glavo, kar je v tem trenutku najpomembnejše," več o poškodbah Ažnoha trener slovenskih smukačev ni mogel povedati. "Ob tako silovitem padcu sicer pride do pretresa možganov," je še dodal.

Rok Ažnoh FOTO: Profimedia icon-expand

"Nekaj časa je bil nezavesten, potem pa se je zbudil in normalno odgovarjal. Opravili so pregled z magnetno resonanco. Glava in vrat sta v redu," je po pregledu dejal slovenski trener smukaški trener in še dodal, da je bil poškodovani 23-letni Slovenec odpeljan z rešilnim vozilom, in ne s helikopterjem, kar je zdravnik dirke presodil kot manj nevarno zaradi pretresa možganov, ki ga je dobil športnik.

Aleš Brezavšček FOTO: Damjan Žibert icon-expand

'Miha je bil odlično na progi, napaka je odnesla vrhunski rezultat'

Slovenski tekmovalci so imeli sicer na smuku visoka pričakovanja, a jih niso izpolnili. Miha Hrobat, lani četrti najboljši smukač v skupnem seštevku in tretji v Beaver Creeku, je zasedel 16. mesto, za zmagovalcem Marcom Odermattom je zaostal sekundo in 60 stotink.

Nejc Naraločnik, ki je bil v zgornjem, drsalnem delu med najhitrejšimi, imel je tretji vmesni čas, je izgubljal v tehnično zahtevnem srednjem delu, na koncu je zasedel 27. mesto (2,07), s katerim je bil zadovoljen, saj v Beaver Creeku do zdaj ni osvojil niti točke.

