Trener nesrečnega Ažnoha (p)o grozljivem padcu: 'Glava naj bi bila v redu'

Trener slovenskih smukačev Aleš Brezavšček je stanje Roka Ažnoha opisal v pogovoru za francoski SkiAct.
"Nesrečen dan za nami. Predvsem zaradi poškodbe Roka, ne želimo si, da bi bilo kaj hujšega. Po prvem pregledu ni nič narobe z glavo, kar je v tem trenutku najpomembnejše," več o poškodbah Ažnoha trener slovenskih smukačev ni mogel povedati. "Ob tako silovitem padcu sicer pride do pretresa možganov," je še dodal.
"Nekaj časa je bil nezavesten, potem pa se je zbudil in normalno odgovarjal. Opravili so pregled z magnetno resonanco. Glava in vrat sta v redu," je po pregledu dejal slovenski trener smukaški trener in še dodal, da je bil poškodovani 23-letni Slovenec odpeljan z rešilnim vozilom, in ne s helikopterjem, kar je zdravnik dirke presodil kot manj nevarno zaradi pretresa možganov, ki ga je dobil športnik.
'Miha je bil odlično na progi, napaka je odnesla vrhunski rezultat'
Slovenski tekmovalci so imeli sicer na smuku visoka pričakovanja, a jih niso izpolnili. Miha Hrobat, lani četrti najboljši smukač v skupnem seštevku in tretji v Beaver Creeku, je zasedel 16. mesto, za zmagovalcem Marcom Odermattom je zaostal sekundo in 60 stotink.
Nejc Naraločnik, ki je bil v zgornjem, drsalnem delu med najhitrejšimi, imel je tretji vmesni čas, je izgubljal v tehnično zahtevnem srednjem delu, na koncu je zasedel 27. mesto (2,07), s katerim je bil zadovoljen, saj v Beaver Creeku do zdaj ni osvojil niti točke.
"Na koncu 16. in 27. mesto. Miha je bil odlično na progi, a na koncu te majhna napaka vrže na to mesto. Škoda za to uvrstitev, a tako to je. Najbolj važno je, da sam ve, zakaj je 16. in tako gremo pozitivno naprej. Nejc tudi točno ve, da svoj del, ki ga obvlada, je oddelal odlično. Malce neodločno je šel v strmino in to se je poznalo na času. Tudi zanj vemo, zakaj je bil 27. in ne boljši, tako da jaz kot trener sem zadovoljen. Fanta nimata razlogov za razočaranje, sama vesta, kje so bile napake."
