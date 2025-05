Trenerska smučarska afera: trpinčil, zbadal in poniževal tekmovalke

Po koncu tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju se je francoska reprezentanca znašla sredi hudih obtožb nekdanjih in zdajšnjih tekmovalk, ki so za časnik Le Monde spregovorile o večletnih psihičnih zlorabah. Te so vključevale trpinčenje in zbadanje, neetično in ponižujoče ravnanje nekdanjega trenerja.

Smučarski delavec, na katerega letijo očitki, je Anthony Sechaud, nekoč trener dvakratne svetovne prvakinje v veleslalomu Tesse Worley, pozneje direktor alpskih reprezentanc. Smučarke mu očitajo neprimerno in žaljivo komunikacijo, ki je vključevala zaničevanje, seksizem, ustvarjanje nepravičnih delitve in nepošteno izključevanje. Sechauda je takrat v vlogi nacionalnega direktorja zveze za tehnični disciplini zaposlil Fabien Saguez, zdajšnji predsednik francoske zveze (FFS). Saguez je prejšnji petek za francosko tiskovno agencijo AFP obsodil nadlegovanje, o katerem so spregovorile nekdanje mlajše smučarke. Hkrati z obsodbo spornih ravnanj je stopil v bran zvezi in športu.

Za Saqueza je bil takrat začrtan projekt "zahteven, a ne nepošten" in zastavljen, "da bi iz športnikov izvlekli najboljše". "Seveda so bile razprave o sprejetih usmeritvah, vendar ni bilo nobenega namena povzročati škode," je dejal in priznal, da je morda prišlo do "napak". O mobingu je spregovorilo več nekdanjih francoskih smučarskih upov, vključno z v Franciji rojeno Estelle Alphand. Tridesetletnica od leta 2018 tekmuje za Švedsko, državo svoje matere, pred tem pa je nastopala za Francijo. Gre za hčerko nekdanjega smučarskega veterana in voznika relija Luca Alphanda.

Časnik Le Monde je konec minulega tedna objavil preiskovalno zgodbo, v kateri je razkril "sistematično psihološko trpinčenje, ki so ga trpele članice smučarske ekipe med letoma 2014 in 2018, ko je bil Anthony Sechaud direktor francoske ženske ekipe". "Če so se športnice zaradi okoliščin počutile nesrečne, me to prizadene in tudi žalosti," se je za AFP odzval Fabien Saguez. "Če je bilo temu res tako, to obsojamo, tega ne odobravamo in tega nikoli nismo odobravali." Estelle Alphand se spominja "groznega obdobja". "Za to, da bom nastopila na tekmi, sem izvedela iz medijev, čeprav sem bila najhitrejša na treningu," pravi.

