Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Trening v Crans Montani kroji vreme, a Ilke Štuhec to ne moti: Vem, kaj moram narediti

Crans Montana, 29. 01. 2026 13.17 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Tekmovalna arena v Crans Montani

Zadnja postaja alpskih smučarjev in smučark pred olimpijskimi igrami je švicarska Crans Montana, kjer pa do sedaj potek uradnih treningov kroji vreme. V Švici je tudi Ilka Štuhec. Mariborčanka je bila v Crans Montani leta 2017 trikrat na stopničkah, ko je tudi zmagala v superveleslalomu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Crans Montani, kjer bodo na sporedu zadnje tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju pred februarskimi zimskimi olimpijskimi igrami, se soočajo s preobilico snega. Drugi trening in preizkus smukaške proge pred petkovim ženskim smukom so odpovedali zaradi velikih količin novozapadlega snega. V Švici je tudi Ilka Štuhec.

Preberi še Hirscher se je odpovedal četrtim olimpijskim igram

V Švici so na sporedu ženski smuk v petek, ženski superveleslalom v soboto in nato še moški smuk v nedeljo. Do sedaj sta bila na sporedu dva uradna treninga za ženske, a so izpeljali le enega, ker je v Švici veliko novega snega. Tudi edini izpeljani trening je bil z rezervnega starta. Čeprav Ilka Štuhec na njem ni dosegla najboljšega rezultata, se vesli tekem, kjer upa na ugodne razmere. 

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec
FOTO: Profimedia

Dvakratna svetovna prvakinja v smuku v tej sezoni še ni bila na stopničkah. Je pa Mariborčanka s četrtim mestom na smuku v Val d'Iseru postavila izid sezone slovenskega smučanja doslej.

"Organizatorjem še ni uspelo dovolj očistiti tekmovalne linije za izvedbo drugega treninga, saj je zapadlo veliko novega snega. To, da smo imeli zgolj en trening me ne moti, saj sem progo tukaj v karieri presmučala že velikokrat in tudi po edinem treningu vem, kaj moram narediti na tekmi. Sedaj si želim, da bi imeli dva ni dobre pogoje, da bo sneg pravi in da lahko napadam na vso moč," je za uradno spletno stran SZS dejala 35-letna Mariborčanka.

Preberi še Kranjec po odličnem treningu spet dobil 'voljo'

"Ne glede na to, da smo imeli samo en trening. Mislim, da to ni neka katastrofa, ker sem progo že kar nekajkrat pripeljala. Upam, da bomo imeli dobre razmere, kar se tiče vremena, kar se tiče snega in enostavno 'gas' na polno. In to je to," napoveduje Štuhec, ki bo v Cortini d'Ampezzo na svojih zadnjih OI napadala edino manjkajočo kolajno - olimpijsko.

alpsko smučanje ilka štuhec

Nepričakovan poraz vodilne ekipe lige v kanadski prestolnici

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnik pri 57 letih osmič očka
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
cekin
Portal
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Lov na popuste: se res splača?
Lov na popuste: se res splača?
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
moskisvet
Portal
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
dominvrt
Portal
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
V senci lepih
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469