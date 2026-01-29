Trening v Crans Montani kroji vreme, a Ilke Štuhec to ne moti: Vem, kaj moram narediti

V Crans Montani, kjer bodo na sporedu zadnje tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju pred februarskimi zimskimi olimpijskimi igrami, se soočajo s preobilico snega. Drugi trening in preizkus smukaške proge pred petkovim ženskim smukom so odpovedali zaradi velikih količin novozapadlega snega. V Švici je tudi Ilka Štuhec .

V Švici so na sporedu ženski smuk v petek, ženski superveleslalom v soboto in nato še moški smuk v nedeljo. Do sedaj sta bila na sporedu dva uradna treninga za ženske, a so izpeljali le enega, ker je v Švici veliko novega snega. Tudi edini izpeljani trening je bil z rezervnega starta. Čeprav Ilka Štuhec na njem ni dosegla najboljšega rezultata, se vesli tekem, kjer upa na ugodne razmere.

Dvakratna svetovna prvakinja v smuku v tej sezoni še ni bila na stopničkah. Je pa Mariborčanka s četrtim mestom na smuku v Val d'Iseru postavila izid sezone slovenskega smučanja doslej.

"Organizatorjem še ni uspelo dovolj očistiti tekmovalne linije za izvedbo drugega treninga, saj je zapadlo veliko novega snega. To, da smo imeli zgolj en trening me ne moti, saj sem progo tukaj v karieri presmučala že velikokrat in tudi po edinem treningu vem, kaj moram narediti na tekmi. Sedaj si želim, da bi imeli dva ni dobre pogoje, da bo sneg pravi in da lahko napadam na vso moč," je za uradno spletno stran SZS dejala 35-letna Mariborčanka.