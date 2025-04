'Trenutki, ki jih bom pomnil do konca življenja'

Po fantastičnem zaključku sezone za slovenske smučarske skakalce, je skromen uvod v sezono le še bleda senca preteklosti. A ni bilo enostavno, kritike na račun glavnega trenerja Roberta Hrgote so bile vse glasnejše, pravzaprav nihče v reprezentanci pa ni natančno vedel, kaj gre tako narobe, ko pa niso bistveno spreminjali načina dela. Po novoletni turneji se je rezultatski trend začel obračati, po izjemnem svetovnem prvenstvu in medaljah, s katerimi so se vrnili iz Trondheima, pa so ujeli val, ki bi si ga želeli na prvi tekmi sezone. Niso zganjali evforije, kot tudi ne panike v tednih in mesecih, ko ni šlo.