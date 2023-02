Trije Slovenci na startu smuka, favorita Kilde in Odermatt

Na smuku s številnimi favoriti za najvišja mesta, med njimi sta najbolj izpostavljena Norvežan Aleksander Aamodt Kilde in Švicar Marco Odermatt, bodo svojo priložnost iskali tudi trije slovenski smukači, ki na prvenstvu še niso uresničili ciljev. Na alpski kombinaciji so Slovenci ostali brez uvrstitve, na superveleslalomu pa je s 25. mestom najvišje posegel najmlajši član slovenske moške odprave Rok Ažnoh, ki sploh še ni del stalne zasedbe za svetovni pokal. Za Martina Čatra, Miha Hrobata in Nejca Naraločnika bo nedelja pomenila popravni izpit, z osnovnim ciljem uvrstiti se vsaj v prvo petnajsterico, kar prinaša tudi točke za svetovno startno listo. Čater bo nosil startno številko 25, Hrobat bo startal kot 28., Naraločnik kot 38. Čater je treninge izkoristil za iskanje pravih nastavitev in občutkov. "Nekateri odseki so bili že zelo hitri, obul sem stare čevlje in čutim boljše pospeške iz zavojev. Bistveno je, da je tista hitrost nazaj. Je sicer malo bolj nemirno vse skupaj. V nedeljo bom imel točno določeno vizualizirano vožnjo, na koncu pa bo samo še izvedba."