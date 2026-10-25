Norišnica v Tivoliju: zmaji zdržali pritisk in ugnali italijanski Milano

Ljubljanska ekipa je po domačem spodrsljaju proti madžarskemu Fehervarju v kultni dvorani pod Rožnikom ugnala zasedbo iz lombardijske prestolnice in vpisala osmo zmago v razširjenem avstrijskem prvenstvu.
Zmaji so silovito odprli dvoboj proti Milančanom. Že v drugi minuti so izkoristili izključitev Diega Kostnerja, številno premoč na ledeni ploskvi pa je z zadetkom kronal Nicolai Meyer. Le tri minute kasneje so podvojili prednost, ko je po kombinirani akciji zadel Jan Urbas. V šesti minuti je švedski napadalec v italijanski vrsti David Lindquist znižal na 1:2, poldrugo minuto kasneje pa so Ljubljančani z igralcem več na ledu znova zadeli prek Marcela Mahkovca.
Ljubljančani so v 26. minuti po golu Žige Mehleta povedli s 4:1, nato pa jih je visoka prednost kar malce uspavala, kar so Milančani izkoristili ter jim med 29. in 32. minuto zadihali za ovratnik, potem ko sta zadela Blake McLaughlin in Nick Caamano. Tik pred koncem druge tretjine je "mir v ljubljansko hišo" z drugim golom prinesel Mahkovec po tretji podaji Jamesa Brennana.
Olimpija je večji del zadnje tretjine nadzorovala Milano. Nekaj nemira je v njene vrste vnesel zadetek Lindquista v 55. minuti za znižanje na 4:5, v prelomnih trenutkih dvoboja pa je zaigrala preudarno in ubranila prednost.
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