Norišnica v Tivoliju: zmaji zdržali pritisk in ugnali italijanski Milano

Ljubljanska ekipa je po domačem spodrsljaju proti madžarskemu Fehervarju v kultni dvorani pod Rožnikom ugnala zasedbo iz lombardijske prestolnice in vpisala osmo zmago v razširjenem avstrijskem prvenstvu.

Zmaji so silovito odprli dvoboj proti Milančanom. Že v drugi minuti so izkoristili izključitev Diega Kostnerja, številno premoč na ledeni ploskvi pa je z zadetkom kronal Nicolai Meyer. Le tri minute kasneje so podvojili prednost, ko je po kombinirani akciji zadel Jan Urbas. V šesti minuti je švedski napadalec v italijanski vrsti David Lindquist znižal na 1:2, poldrugo minuto kasneje pa so Ljubljančani z igralcem več na ledu znova zadeli prek Marcela Mahkovca.