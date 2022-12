Trojica biatloncev v točkah, strelišče na koncu odneslo presenečenje

Zmago iz sprinta je tudi na 12,5 km dolgem zasledovanju ponovil prvi favorit sezone Norvežan Johannes Thingnes Boe. Ta je na zadnjem streljanju tekmecem ponudil priložnost, saj je moral dvakrat v kazenski krog, pred tem že enkrat prej, a so se tudi konkurenci na zadnjem postanku zatresle roke. Drugi Norvežan Sturla Holm Laegreid je v kazenski krog zavil še enkrat, Francoz Emilien Jacquelin pa dvakrat, s čimer je imel Boe v zadnjem krogu lahko delo. Ostali tekmeci so si že pred tem nabrali preveč zaostanka, da bi se vmešali v boj za sam vrh.

Slovenski tabor je bil na pragu presenečenja, ki pa ga je odnesel zadnji strelski postanek, in zanesljivo se bo biatlonska stroka vnovič ukvarjala s prepogostimi čeji v tem športu, ki so predvsem posledica zgrešenih tarč. Jakov Fak je na prvem postanku vnovič zgrešil zadnji strel, v nadaljevanju pa imel mirno roko in se z dvema ničlama prebil že na 14. mesto. Na koncu pa sta sledili še dve napaki s puško in namesto tako želene deseterice se je izmuznila celo dvajseterica. Tudi Alex Cisar je skokovito napredoval in bil po strelskih ničlah pred zadnjim streljanjem že 20. Dva kazenska kroga sta ga na lestvici potisnila na 25. mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev na tej ravni tekmovanja, dosegljiva pa je bila tudi petnajsterica.

S prvimi točkami v karieri je lahko zadovoljen Anton Vidmar, pa čeprav je tudi on na zadnjem strelskem postanku zgrešil enkrat, skupaj pa trikrat. Le najmlajši v slovenski vrsti, Lovro Planko, tokrat ni bil na strelski ravni, ki jo kaže na treningih, in s petimi kazenskimi krogi je bil 50.

V svetovnem pokalu vodi Boe pred Lagreidom, Jakov Fak je 23.

Izidi:

- moški, zasledovanje (12,5 km):

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 39:44,4 (3 kazenski krogi)

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) + 19,2 (2)

3. Emilien Jacquelin (Fra) 47,3 (2)

4. Sebastrian Samuelsson (Šve) 1:12,7 (2)

5. Roman Rees (Nem) 1:20,7 (2)

6. Jesper Nelin (Šve) 1:32,0 (2)

...

21. Jakov Fak (Slo) 2:53,5 (3)

25. Alex Cisar (Slo) 3:14,0 (2)

35. Anton Vidmar (Slo) 3:47,8 (3)

50. Lovro Planko (Slo) 4:58,5 (5)

- svetovni pokal:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 209 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 190

3. Roman Rees (Nem) 155

4. Sebastian Samuelsson (Šve) 145

5. David Zobel (Nem) 126

5. Niklas Hartweg (Švi) 124

...

24. Jakov Fak (Slo) 52

39. Alex Cisar (Slo) 19

52. Miha Dovžan (Slo) 9

53. Anton Vidmar (Slo) 6