Trojna norveška zmaga na Pokljuki, Fak 12.

"Super. Moram priznati, da smo imeli fantastične smuči. V redu, saj jih imamo Norvežani vedno, ampak danes so bile z drugega planeta. Kar letel sem po progi. Tudi streljanje je bilo hitro in učinkovito. Zmagal sem, jutri pa upam, da se bo izšlo dobro. Prednost imam veliko," je po zmagi dejal Boe.

Norvežan, ki vodi v svetovnem pokalu, je osvojil že 99. stopničke v karieri in se mu v soboto obeta nov mali jubilej v odlični športni karieri. V sezoni je nepremagljiv tudi v sprintu, saj je slavil na vseh štirih tekmah. Skupaj je v karieri zbral že 61 zmag.

V soboto se bo na Pokljuki še enkrat odvil boj Norveške s preostankom sveta. Pot do prvega mesta pa bo na zasledovanju za preostale zelo težka. Nemec Benedikt Doll in Čeh Michal Krčmar, ki sta zasedla četrto in peto mesto, za Boejem namreč zaostajata že 1:03 minute. Pa tudi sicer Boe velja za prvega favorita, saj je na petkovem sprintu zmagal z rekordno prednostjo v 30-letni zgodovini tekmovanj na Pokljuki.

Med Slovenci se je najvišje povzpel Jakov Fak, ki je ob eni zgrešeni tarči na 12. mestu zaostal 1:30,6 minute. Zgrešil je že prvi strel.

"Začetek ni bil najboljši. Ko zgrešiš prvi strel, je to šok. Če ga zadeneš, nadaljuješ v ritmu. A zbral sem se in s tem sem zadovoljen. Druga slaba stran je bila, da sem imel v zadnjem krogu težke noge in izgubil preveč časa. Ampak tak je šport. V določenem trenutku moraš biti sposoben dati vse od sebe. Upam, da bom jutri bolj sproščen in predvsem zanesljiv na streljanju," je po tekmi povedal Fak, ki je bil vendarle zadovoljen z dobrim izhodiščem za zasledovanje.

Miha Dovžan je bil na "domači tekmi", doma je v bližnjih Gorjah, 22. "To je domač teren. Veliko je domačih gledalcev, tudi delavcev ob progi in vse to me žene naprej. Pripravili so nam super progo glede na pogoje," se je Dovžan posredno zahvalil navijačem iz okoliških krajev za spodbudo.

O sami tekmi pa je povedal: "Z nastopom sem zadovoljen. Zadel sem devet strelov, kar je v redu. Pri predzadnjem strelu sem imel srečo, saj sem zadel rob tarče in lahko bi bilo tudi slabše."

Vseeno pa so Slovenci pogrešali kakšnega navijača več, zato se je še enkrat pokazalo, kako pomembne so lahko akcije sponzorjev, kot denimo največje slovenske zavarovalnice, ki je v četrtek na Pokljuko pripeljala 2500 šolarjev.

Anton Vidmar je bil 47., Alex Cisar 57., oba sta ujela vsaj zasledovanje, Lovro Planko pa 79. "Lahko smo zadovoljni z 12. mestom Jakova Faka in 22. mestom Mihe Dovžana. Tudi Toni Vidmar je nastopil zelo dobro, saj je bil njegov zaostanek za 30. mestom majhen. A za mlade slovenske tekmovalce je najbolj pomembno, da se na teh tekmah čim več naučijo," pa je nastop strnil trener Ricco Gross.

V soboto bosta na Pokljuki zasledovalni preizkušnji, ženska ob 11.30, moška pa ob 14.45.