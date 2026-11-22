Maja Kovačič (118 in 123,5 m, 187,8) je končala na 21. mestu, na 26. mestu pa Katra Komar (115 in 120 m, 173,2). Ajda Košnjek (105 m, 65,7) in Taja Bodlaj (100 m, 61,1) sta bili na 39. in 40. mestu na repu uvrščenih prve serije in sta ostali brez finala.

Druga je bila Eirin Maria Kvandal (127 in 134 m, 240,4), zmagovalka sobotne tekme, tretja pa Gyda Westvold Hansen (130 in 125 m, 239,1). Zelo dobro izhodišče pred finalom je imela Nika Prevc. Za najdaljšo daljavo serije je po 17. mestu dan prej za uvod v zimo dokazala, da ni pozabila na uspešne skoke, s katerimi je kraljevala v prejšnjih sezonah. Peta je bila po prvi seriji Nika Vodan. Pred finalom je bila v vodstvu Westvold Hansen pred Stroem. Kvandal je osmo mesto s prve serije v finalu nadgradila, skočila je sedem metrov več kot v prvem tekmovalnem skoku dneva in se na čelu zadržala vse do nastopa Stroem, ki jo je na koncu ugnala za več kot deset točk.