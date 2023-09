Trojna slovenska zmaga slovenskih skakalk v Rasnovu

Pot do šeste zmage v tej sezoni je Nika Križnar tlakovala znova že v prvi seriji s 95.5 metri, zmago je potrdila v finalu z 89.5 metri in skupno 238,9 točkami. Razplet v finalu je bil zelo tesen, saj je Ema Klinec po 90.5 metrih v prvi seriji v drugi z daljavo dneva, 96 metri za klubsko in reprezentančno kolegico zaostala samo 4 desetinke točke. Na tretje mesto je v finalu skočila Nika Prevc , skupno z 88.5 in 87.5 metri ter 215,6 točkami. Popolno slovensko prevlado na predzadnji tekmi sezone je na petem mestu dopolnila Ajda Košnjek z 90 in 87.5 metri ter 208,0 točkami, Katra Komar je zaokrožila deseterico, dvakrat je skočila 85 metrov in zbrala 194,2 točk.

Križnarjeva, ki je v izjemni formi, je po novi zmagi povedala: "Danes je bil tekma malo težja, tudi skoki niso bili ravno takšni, kot sem si sama želela. Malo je bilo zadržano, tudi malo več napetosti, kar se je videlo tudi na samem preletu. Vesela sem, da sem še vseeno zborbala do konca, ostala mirna in pokazala solidne skoke, ki so bili dovolj za prvo mesto. Vesela sem za celotno ekipo, da smo dokazali iz kakšnega testa smo. Top 3, to je zgodovinska tekma poletne velike nagrade. To nam bo za vedno ostalo v spominu. Zdaj pa fokus naprej, na naslednjo tekmo v oktobru. Komaj čakam na nov izziv, izziv, da poizkusim priti še do zadnje zmage."

"Danes je bilo že malo več tistega kar sem kazala v zadnjem času na treningu. Sploh zadnji skok je bil lep, tudi z razmerami se je vse lepo izravnalo. Po to, kar sem prišla v Rašnov, sem dobila. Super, da smo odnesli tudi stopničke. Nika pa je res utečena, v res izjemni formi. Super mi je bilo, da sem si delila stopničke z obema, ne dvomim, da nam to ne bi uspelo tudi pozimi," je po drugem mestu povedala Ema Klinec.

"Veseli me, da sem iz včeraj na danes uspela zamenjati ploščo in sem uspela sestaviti dva dobra skoka, da sem lahko delala družbo Niki in Emi na zmagovalnem odru," pa je dodala Nika Prevc.

Poletna sezona se bo sklenila 7. oktobra v Klingenthalu, kjer je Lovro Kos pometel s konkurenco na drugi tekmi celinskega pokala. Kos je na najvišji stopnički zamenjal Domna Prevca, ki je slavil v soboto, Prevc je bil tokrat osmi, Jernej Presečnik je zaokrožil prvo deseterico.