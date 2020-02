Trojna zmaga Norvežank na maratonu v Merakerju, Lampičeva 33.

Johaugova je po 12. mestu na sprintu v Falunu 8. februarja nanizala šest zaporednih zmag in prepričljivo vodi v seštevku posebne turneje. Pred Oestbergovo ima dve minuti in šest sekund prednosti, pred danes tretjeuvrščeno rojakinjo Heidi Weng pa dve minuti in 39 sekund.

Norveška zvezdnica še naprej vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer ima pred drugo Wengovo neulovljivo prednost 587 točk. Lampičeva 13 tekem pred koncem zaseda osmo mesto s 679 točkami.

Izidi, ženske, 34 km, skupinski start, prosto:

1. Therese Johaug (Nor) 1:26:32,8

2. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) + 4,0

3. Heidi Weng (Nor) 1:21,6

4. Ebba Andersson (Šve) 2:00,5

5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Nor) 3:06,5

6. Tiril Udnes Weng (Nor) 3:10,3

...

33. Anamarija Lampič (Slo) 6:34,8 ...

- svetovni pokal, skupno (27 od 40):

1. Therese Johaug (Nor) 1890

2. Heidi Weng (Nor) 1303

3. Natalija Neprjajeva (Rus) 1260

4. Astrid Uhrenhodlt Jacobsen (Nor) 989

5. Jessica Diggins (ZDA) 932

6. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 839

...

8. Anamarija Lampič (Slo) 679

43. Katja Višnar (Slo) 107

84. Alenka Čebašek (Slo) 11

88. Vesna Fabjan (Slo) 10