Trojna zmaga Norvežanov, Fak nastope na SP sklenil s 24. mestom

Tekmo je zaznamovalo precejšnje število zgrešenih strelov, po drugem streljanju so bili stoodstotni le trije biatlonci, kar je poskrbelo za izenačen in do konca napet boj za zmago.

Še na zadnjem strelskem postanku se je za zlato medaljo bok ob boku pomerilo kar šest biatloncev, z ničlo pa sta si najboljše izhodišče zagotovila Norvežana Sturla Holm Laegreid in Endre Stroemsheim, po izjemnem strelskem nastopu pa se je v boj za najvišja mesta znova vmešal tudi Johannes Thingnes Boe, ki je pred tem moral štirikrat v kazenski krog.

Norveški obračun je pripadel Stroemsheimu, do srebra je prišel Laegreid, ki je bil za las hitrejši od Boeja, za rojakom sta zaostala za dobrih 12 sekund.