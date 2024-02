Trojno norveško slavje, Slovenci daleč od želja

Laegreid se je moral za zmago izjemno potruditi. Imel je to prednost, da je poznal čase branilca naslova Boeja, ki je nastopil z nižjo startno številko. Za zadnji 3,3-kilometrski krog je imel 7,9 sekunde prednosti, ostale so tri in pol.

Norveško slavje je zaokrožil Vetle Sjaastad Christiansen z zaostankom 18,6 sekunde in enim kazenskim krogom, med prvo sedmerico pa je tekmo končalo kar pet Norvežanov. Najboljši "Nenorvežan" je bil Francoz Eric Perrot na četrtem mestu, ki pa je bil od kolajne oddaljen 10 sekund.

Slovenski tabor je bil daleč od želja. Najbližje eliti je bil Jakov Fak, ki je moral v kazenski krog enkrat, 27. mesto in predvsem velik zaostanek 2:18 minute pa nista obetavno izhodišče za nedeljo. "Nisem zadel vseh strelov, kar sem si želel. V teku pa sem imel že v prvem krogu težave. Izgubljali smo skoraj 50 sekund na krog, kar je nenormalno. Izziv je bil velik, a po takem zaostanku je tudi streljati težko," je po tekmi dejal Fak, kjer bi bilo med vrsticami moč razumeti tudi, da material pod nogami ni bil najboljši.

Lovro Planko in Anton Vidmar sta z dvema zgrešenima streloma osvojila 34. in 47. mesto, Miha Dovžan je bil z enim zgrešenim strelom 65.

"Trenutno mi je izid presenetljivo všeč, saj nisem opravil najbolje z nastopom na strelišču. Vsaj v zadnjem krogu pa se mi je zdelo, da sem imel slabe smuči in kot radi rečemo, sem v zadnjem krogu hodil in izgubljal sekunde," pa je po tekmi dejal Planko in potrdil besede Faka. "S to številko sem vedel, da bo treba opraviti res dobro. Skušal sem teči na robu, iskal sem led, ki ga ni bilo in tudi smuči niso bile najboljše. Potem je, kar je. Želja je bila večja," pa je dejal Dovžan.

"Vsekakor to ni bila dobra tekma za nas. Veliko tekem je bilo v sezoni boljših. Na strelišču, posebej ko material ni najhitrejši, je treba opraviti 100-odsotno, kar nam ni uspelo. Imeli smo tudi nekaj nesreče, strelov na rob,... Vse to nas je spravilo ob boljše uvrstitve," pa je tekmo videl glavni trener Ricco Gross, ki je o slabšem materialu spregovoril brez pogovora s tekmovalci. "To je jasno iz zaostankov v posameznih odsekov proge."

Prvenstvo se bo nadaljevalo v nedeljo z zasledovalnima tekmama za ženske in moške. Čeprav Slovenci na najvišja mesta ne morejo, pa bo izboljšanje dosežkov nujno, če se želijo na prvenstvu konec prihodnjega tedna uvrstiti na tekmo s skupinskim startom.

* Izidi, sprint moški, 10 km:

1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 25:23,9 (0)

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) + 3,5 (1)

3. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 18,6 (1)

4. Eric Perrot (Fra) 28,9 (1)

5. Sebastian Samuelsson (Šve) 36,6 (0)

6. Tarjei Boe (Nor) 37,5 (2)

7. Johannes Dale Skjevdal (Nor) 38,2 (2)

8. Quentin Fillon Maillet (Fra) 40,7 (1)

9. Emilien Jacquelin (Fra) 55,4 (1)

10. Martin Ponsiluoma (Šve) 1:03,3 (1)

...

27. Jakov Fak (Slo) 2:18,9 (1)

34. Lovro Planko (Slo) 2:48,5 (2)

47. Anton Vidmar (Slo) 3:17,7 (2)

65. Miha Dovžan (Slo) 4:47,0 (1)