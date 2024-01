Tržičani kot 'inventar', Ana pa trikrat skoči, da enkrat ne pade

"Doma sem z vasi, tako da sem začela doma za hišo, z neko staro opremo. Na tak način kot bloški smučarji, da so se lažje premikali od točke A do točke B. Pa predvsem ta igra na snegu, delanje gradov, iglujev. S tem se začne in tako potem vzljubiš zimo. Kot otrok nisem nikoli razmišljala, da bom neka vrhunska športnica. Da sem nato postala profesionalna tekačica, je bil zgolj splet nekih okoliščin, bom rekla. Brat je bil smučarski skakalec, kasneje kombinatorec in nekako smo kot družina pristali v nordijskih disciplinah," je za 24ur.com spomine obudila Tadeja Brankovič .

"Jaz sem začela relativno pozno, pri 13 letih. Ko zdaj gledam nazaj, pa se mi zdi to odlično, saj se danes otroke zelo hitro usmerja v nek specializiran del treninga. Definitvo otroci potrebujejo gibanje od samega začetka, praktično od rojstva naprej. Ampak ta specializiran trening, sistematičen, pa se mi zdi bolje, da je čim kasneje, da dobijo čim širšo paleto znanja, tega športnega gibanja, in nato lahko nadgrajujejo v neki specifični disciplini, " pravi. "Samo talent ni dovolj, potreba je vztrajnost, potrpežljivost, vključenost vse družine. Način življenja se namreč potem spremeni celotni družini," dodaja nekdanja športnica.

Podobno razmišljata tudi Bine in Maša, starša Mie, ki je tokrat prvič stopila na tekaške smuči. "Da se ne usmerja otroka v en sam šport, ampak mora znati vse. Kamorkoli ga postaviš, da zna stvar speljati. Da mu noben osnovni šport ne predstavlja take težave, da ga ne bi mogel izvajati, ni pa to, da bi ga slilil, da v vsaki stvari doseže vrhunsko raven," pravi Bine.

21. januar je Mednarodna smučarska zveza (FIS) posvetila snegu in zimskim športom, da bi zanje navdušili nove generacije. Po vsem svetu je potekalo kar 114 dogodkov, ki so jih priredili od Kanade, ZDA in Peruja na drugi strani Atlantika, od skrajnega severa in juga stare celine, preko Egipta, Omana, Gruzije, Kazahstana, do Kitajske in Japonske.

"Najprej so bile padavine, potem se je ohladilo. Potem se je zgodilo, da je bil nad nami hladen zrak, a ni bilo padavin. Pri nas je veliko odvisno od poti sekundarnega, genovskega ciklona, ki nastane nad Severnim Jadranom in nam nato po navadi prinese padavine. V preteklih petih letih se je pogosto zgodilo, da je zasulo kraje v Alpah in severno od njih, v takšnih situacijah pa do nas padavine običajno ne pridejo," razloži.

"Letos zelo izstopa huda zima v Skandinaviji. Po dolgem času je tam že od novembra prava zima. Mraz in sneg vztrajata ves čas, medtem ko je bila v večjem delu Evrope prva polovica meteorološke zime močno pretopla in z zelo malo snega. Severni del Japonske je eden izmed najbolj zasneženih delov sveta, kjer tudi po nižinah lahko zapade nekaj metrov snega. Tam se srečujeta izjemno mrzel sibirski anticiklon in vlažno ter toplo morje. Že nekaj let spremljam smučarske skoke, prav v januarju ali v začetku februarja so tekme v Saporu na severu Japonske, kjer pogosto sneži in je v tem času zmeraj ogromno snega, prav pravljično izgleda in to leto za letom, kljub globalnemu segrevanju," pojasnjuje Satler.

Slovenski je potekal v Planici, raztegnili pa so ga na ves konec tedna. "To je prireditev, ki je namenjena predvsem otrokom, da se spoznajo z nordijskimi športi. Smučarskimi teki in skoki, hkrati pa smo pripravili tudi sankanje s tubami in igre na snegu," pravi Ana Dolhar, ki je tokrat prevzela koordinacijo dogodka pri OK Planica.