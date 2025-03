Le streljaj od doma dočakal najlepše rojstnodnevno darilo kariere

Njegov rojak Jan Hörl je bil ob prihodu na zadnje prizorišče sezone edini, ki bi ga teoretično še lahko prehitel v skupnem seštevku. A Daniel Tschofenig je zanesljivo, v slogu predstav v tej sezoni, že v petek s četrtim mestom potrdil veliki kristalni globus. Hörl je bil takrat osmi. "Veliko pritiska je bilo na meni, sploh od svetovnega prvenstva naprej. Presrečen sem, da sem kljub temu uspel ohraniti potrebno raven," se je Tschofenigu od srca odvalil kamen.

23-letnik je doma iz Straje vasi, le nekaj kilometrov stran od slovenske meje. Z avtomobilom ima do Planice manj kot pol ure vožnje. "Neverjetno. Tukaj sem bil že tolikokrat. Najprej kot gledalec na poletih, nato smo veliko trenirali na manjših skakalnicah. Leteti tukaj in za povrh še osvojiti globus je fantastično," je bil še toliko bolj vesel, ker je do uspeha prišel na svojem "domačem" prizorišču.