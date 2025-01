Tschofenig najboljši v kvalifikacijah, Lanišek tretji

Na tekmo se je uvrstila tudi preostala četverica Slovencev. Lovro Kos (137,3) in Timi Zajc sta pristala pri 133,5 m (134,6) ter osvojila 13. in 14. mesto, Domen Prevc je skočil 128 m (130,6) in bil 20., Rok Oblak pa je kot debitant v svetovnem pokalu pristal pri 123,5 m (113,8) in zasedel 45. mesto.

V soboto z začetkom ob 16.15 skakalce v Zakopanah najprej čaka ekipna tekma, v nedeljo ob 16. uri pa še posamična.