Tschofenig do zmage v Courchevelu, Slovenci daleč od vrha

Po prvi seriji je s 127,1 točke vodil Maximilian Ortner (125,5 m), tesno za petami pa sta mu bila Daniel Tschofenig, ki je zbral 126,4, in Japonec Naoki Nakamura s 125,7 točke. Japonec je v drugi seriji skočil 124,5 metra in s točkovnim izkupičkom 267,8 točke zaostal za tedaj vodilnim Nemcem Philippom Raimundom (270,1), kar je pomenilo, da je slednji najmanj tretji.

Napad na zmago je najbolje uspel Tschofenigu. Dolžina njegovega skoka je merila 129,5 metra, kar je bilo pol metra manj kot v prvi seriji, a je z 271,8 točke prevzel vodstvo pred Raimundom. Na vrhu skakalnice je bil zgolj še Maximilian Ortner, ki je pristal pri 126,5 metra in s tem zapravil mesto na zmagovalnem odru ter končal na četrtem.