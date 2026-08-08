Tschofenig do zmage v Courchevelu, Slovenci daleč od vrha

Po prvi seriji je s 127,1 točke vodil Maximilian Ortner (125,5 m), tesno za petami pa sta mu bila Daniel Tschofenig, ki je zbral 126,4, in Japonec Naoki Nakamura s 125,7 točke. Japonec je v drugi seriji skočil 124,5 metra in s točkovnim izkupičkom 267,8 točke zaostal za tedaj vodilnim Nemcem Philippom Raimundom (270,1), kar je pomenilo, da je slednji najmanj tretji.
Napad na zmago je najbolje uspel Tschofenigu. Dolžina njegovega skoka je merila 129,5 metra, kar je bilo pol metra manj kot v prvi seriji, a je z 271,8 točke prevzel vodstvo pred Raimundom. Na vrhu skakalnice je bil zgolj še Maximilian Ortner, ki je pristal pri 126,5 metra in s tem zapravil mesto na zmagovalnem odru ter končal na četrtem.
Edini slovenski finalist je bil Žiga Jančar, ki si je po prvi seriji delil 24. mesto z Američanom Kevinom Bicknerjem. Jančar je v prvo skočil 110,5 m, kar je zadoščalo za 103,5 točke. V drugi seriji mu je uspel tri metre in pol daljši skok, a je kljub temu nazadoval za dve mesti in tekmo končal kot 26.
Preostali Slovenci so nastopili skromno in ostali brez finala. Najbolj je razočaral tretjeuvrščeni z zadnje tekme v Wisli Rok Oblak, saj je zasedel 33. mesto. Zbral je 93,1 točke (111,5 m). Še skromneje so se odrezali ostali slovenski predstavniki. Lovro Kos je bil 44., Žiga Jelar 46. in Rok Masle 57.
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