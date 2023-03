'Tu preživimo toliko časa, da bi bilo čudno, če ne bi imeli prednosti'

Toliko bolj vesel je bil, ker je podobne skoke kazal že na sredinih treningih. Če bo občutke, za katere sam pravi, da so zelo dobri, zadržal še vsaj en dan, potem uspeh ne bi smel izostati. Pri tem pa 22-letnik opozarja: "Moramo počakati na jutri in iti brezkompromisno."

Veliko dobre volje je bilo zaznati tudi pri Domnu Prevcu , ki je v kvalifikacijah od slovenske četverice skočil prvi in pristal pri 133 metrih. "Sem zadovoljen, predvsem z napredkom in načrtom, ki ga vlečemo od včeraj naprej," je komentiral razplet kvalifikacij.

Kljub temu pa pred zadnjo posamično tekmo ni zaskrbljen: "Osnova je bila dobra, ampak sem naredil napako, ko sem pogledal mizo, noga se mi je 'odpeljala' in potem veliko več nisem mogel izboljšati. Vem, kje je napaka, zato me za jutrišnjo tekmo nič ne skrbi."

Povsem drugače sta bila razpoložena trinajsti Anže Lanišek in Žiga Jelar , ki je končal tik za najboljšo dvajseterico. Zmagovalec treh tekem svetovnega pokala v tej sezoni je povedal celo, da je bil to njegov najslabši skok na tem svetovnem prvenstvu, kar je jasno pokazal že ob doskoku pri 126,5 metrih.

Jelar bi rad začel na novo

Najbolj poklapan od slovenske četverice je bil zagotovo Žiga Jelar, za katerega se zdi, da je v nepravem času izgubil pravo formo. K temu je botrovala tudi poškodba kolena, ki jo je staknil v kvalifikacijah za tekmo na srednji napravi.

"Skozi vse skoke sem stabilen, vedno okoli 20. mesta, ampak me to ne zadovoljuje. V zadnjem mesecu, preden smo prišli sem, sem bil v boljši formi. Skozi smolo na srednji skakalnici in težave s kolenom sem izgubil malo samozavesti," je pojasnil. "Tudi na veliki skakalnici še nisem našel rešitve. Ampak v skokih se to lahko zgodi čez noč. Srčno upam, da se umirim in jutri štartam 'z nule', da se vrnem nazaj, kjer sem že bil."

Za nekaj dodatnega optimizma so vendarle poskrbele besede, da bolečin v kolenu ne čuti več, je pa zaradi njih izgubil nekaj dragocenih občutkov. "Mogoče je to tudi psihološko, ker je želja velika, ampak bomo videli skozi analizo. Skušal se bom umakniti od razmišljanja, kaj je narobe, ker se lahko tako hitro začneš vrteti v krogu," je Jelar še dodal po koncu četrtkovih kvalifikacij.