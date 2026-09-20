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Ema Klinec utrdila vodstvo, Nika Vodan in Nika Prevc z novim uspehom

Stams, 20. 09. 2026 12.48 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Nika Prevc

Slovenski smučarski skakalki Nika Vodan in Nika Prevc sta na tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Stamsu zasedli mesti na zmagovalnem odru. Vodan je bila druga, Prevc, ki se je ta konec tedna prvič predstavila na poletnih tekmah, pa tretja. Znova je prepričljivo slavila domačinka Lisa Eder. Ema Klinec je na tekmi poletne velike nagrade v romunskem Rasnovu zasedla tretje mesto. S tem je povišala prednost pred najbližjo zasledovalko v skupnem seštevku VN.

Lisa Eder je skupaj zbrala 282,8 točke, najboljša pa je bila v obeh tekmovalnih serijah. Nika Vodan je za zmagovalko zaostala 14,2 točke, Nika Prevc, prepričljivo najboljša v seštevku zimske sezone 2025/26, pa je zbrala 15,5 točke manj. Že dan prej sta bili Vodan in Prevc druga in tretja za avstrijsko tekmovalko. Od ostalih Slovenk so do točk medcelinskega pokala prišle še Ajda Košnjek s 15., Taja Sitar z 18., Jerica Jesenko z 22. in Živa Andrič s 24. mestom.

"Lahko sem zadovoljna s predstavo. V poskusnem skoku sem preizkušala nekaj novega, malo drugače sem postavila počep, a se ni izšlo. Zato sem v prvem in drugem skoku šla na stari počep. Skočila sem sproščeno. Zelo sem vesela rezultata, pri skokih pa še nekaj manjka pri preletu. Na tem bom delala naprej, da se čim bolj približam najboljšim," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Vodan.

Preberi še Nika Prevc pred začetkom nove sezone: Še marsikaj lahko izboljšam

Manj zadovoljna je bila Prevc: "Stams zapuščam rahlo razočarana, ker mi niso uspeli skoki, ki bi si jih želela. Vseeno pa sta za mano prvi tekmi poletne sezone. Kar sem naredila, moram zapakirati. Gremo nazaj na trening, kjer pa kažem skoke, s katerimi sem zadovoljna."

Ema Klinec povišala prednost v seštevku VN

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je na tekmi poletne velike nagrade v romunskem Rasnovu zasedla tretje mesto. S tem je povišala prednost pred najbližjo zasledovalko v skupnem seštevku VN. Še drugič zapovrstjo je zmagala Poljakinja Anna Twardosz. Klinec je v obeh tekmovalnih serijah dosegla tretji izid, na koncu pa je za drugouvrščeno Kitajko Zeng Ping zaostala 2,2 točke. Prepričljivo najboljša je bila Twardosz, ki je zbrala še deset točk več od Kitajke.

Ema Klinec
Ema Klinec
FOTO: Profimedia

Med deseterico se je od Slovenk uvrstila še Maja Kovačič s sedmim mestom. Do točk so prišle 13. Lucija Jurgec, 18. Katra Komar, 22. Taja Bodlaj in 27. Taja Terbovšek. V skupnem seštevku ima po treh postajah oziroma šestih tekmah Klinec zdaj 345 točk oziroma 67 več od drugouvrščene Japonke Yuki Ito. Slednja na tekmah v Rasnovu ni nastopila. Tretja je Twardosz z 274 točkami.

Klinec za slavje v skupnem seštevku na zadnji postaji v Klingenthalu med 24. in 25. oktobrom, ko bo na sporedu še zadnja tekma, potrebuje ne glede na nastope tekmic najmanj sedmo mesto.

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