Ema Klinec utrdila vodstvo, Nika Vodan in Nika Prevc z novim uspehom

Lisa Eder je skupaj zbrala 282,8 točke, najboljša pa je bila v obeh tekmovalnih serijah. Nika Vodan je za zmagovalko zaostala 14,2 točke, Nika Prevc, prepričljivo najboljša v seštevku zimske sezone 2025/26, pa je zbrala 15,5 točke manj. Že dan prej sta bili Vodan in Prevc druga in tretja za avstrijsko tekmovalko. Od ostalih Slovenk so do točk medcelinskega pokala prišle še Ajda Košnjek s 15., Taja Sitar z 18., Jerica Jesenko z 22. in Živa Andrič s 24. mestom.

"Lahko sem zadovoljna s predstavo. V poskusnem skoku sem preizkušala nekaj novega, malo drugače sem postavila počep, a se ni izšlo. Zato sem v prvem in drugem skoku šla na stari počep. Skočila sem sproščeno. Zelo sem vesela rezultata, pri skokih pa še nekaj manjka pri preletu. Na tem bom delala naprej, da se čim bolj približam najboljšim," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Vodan.