Zimski športi

'Tudi Nika Prevc je samo človek'

Ljubno, 09. 01. 2026 15.47 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž. D.S.
Nika Prevc

Karavana smučarskih skakalk je zbrana v Ljubnem, kjer je v središču pozornosti slovenska skakalna zvezdnica Nika Prevc. Vodilna v svetovnem pokalu je na kvalifikacijah pred tekmo zanesljivo opravila s konkurenco in je tudi glavna favoritinja za zmago na sobotni in nedeljski tekmi. Med tistimi, ki jo bodo skušale izzvati, je tudi Nemka Katarina Schmid, ki je v Ljubnem slavila svojo prvo zmago v svetovnem pokalu.

Katharina Schmid
Katharina Schmid
FOTO: Profimedia

Ljubno velja za najbolj obiskano tekmo v svetovnem pokalu in v Zgornjo Savinjsko dolino se z veseljem vrača tudi Katarina Schmid. "Atmosfera je tu vedno odlična. Zame je Ljubno posebno, ker sem tu slavila tudi svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Upam, da bo v soboto in nedeljo sem prišlo veliko ljudi, ki bodo navijali za nas," je dejala tretja v lanskem skupnem seštevku.

Preberi še Nika Prevc v okrnjeni konkurenci daleč pred vsemi

Na kvalifikacijah je zasedla šesto mesto, vseeno pa se nadeja, da lahko z dobrimi skoki rokavico vrže tudi prvi favoritinji Niki Prevc."Zelo težko je tekmovati proti Niki Prevc, toda tudi ona je samo človek, mogoče bo imela kakšen slabši skok. Kot ekipa dajemo vse od sebe in jo skušamo izzvati."

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: Profimedia

Zvečer bomo na naši spletni strani objavili daljši intervju z Niko Prevc, ki ga je v Ljubnem opravil naš novinar David Stropnik.

V izjemni formi pa ni le Nika, temveč tudi njen brat Domen Prevc. Pred dnevi je postal prvi po Petru Prevcu, ki je osvojil zlatega orla. Smučarski uspehi Prevčevih v skakalni karavani niso ostali neopaženi.

"Celotna družina je naravnost izjemna v smučarskih skokih in poletih, mogoče imajo kakšen poseben športni gen. So pa tudi zelo prijetna družina," je še dejala Schmid.

skoki ljubno nika prevc

Slovenski skakalec se po padcu na treningu na Japonskem vrača domov

