Tudi Rober Kranjec se je navdušil nad kolesarstvom

Smučarske skoke je zamenjal s cestnim kolesarstvom. Ne govorimo o Primožu Rogliču, temveč o Robertu Kranjcu, ki je postal zavzet ljubiteljski kolesar. Z Rogličem sta sicer še v skakalni zasedbi stkala tesne vezi in si zdaj delita tudi ljubezen do vrtenja pedal. 39-letni Kranjec je letos prekolesaril že 9300 kilometrov, z navdušenjem pa spremlja izjemno zgodbo o uspehu dobrega prijatelja in drugih slovenskih asov.