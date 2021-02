Tudi slovenske skakalke na SP merijo visoko: glavni cilj kolajna

Nika Križnar, ki je bila pred dvema letoma sedma na srednji skakalnici, letos bodo imele skakalke prvič tekmo tudi na veliki napravi, bo na SP vstopila v rumeni majici.

Na zadnjih dveh prizoriščih v Hinzenbachu in Rasnovu je 20-letna Slovenka prišla do prvih dveh zmag v svetovnem pokalu in prevzela skupno vodstvo, skupaj z ekipno tekmo in tekmo mešanih ekip ima Križnarjeva letos pod Senčno goro lepo priložnost kar za štiri kolajne. Glavni trener Zoran Zupančič je v Nemčijo odpeljal še Emo Klinec, ki je minulo SP 2019 izpustila zaradi poškodbe, letos pa je prav tako v vrhu svetovnega pokala, Uršo Bogataj, ki se uspešno vrača po poškodbi, Špelo Rogelj in Jernejo Brecl. "Zavedamo se, da so pričakovanja velika, morajo pa ostati tudi realna. Da smo prišli do sem, kjer smo zdaj, do tega položaja, smo trdo delali in zdaj moramo opraviti svoje delo. Mislim, da smo dobro pripravljeni in smo v pravem tekmovalnem ritmu. Zaupam dekletom, da bodo opravila svojo nalogo, kot je treba, in se bomo po prvenstvu skupaj veselili," je dejal Zupančič, ki je z zadnje postojanke svetovnega pokala v Rasnovu odpotoval neposredno v Nemčijo.

"Ekipno smo močni. Moramo ostati mirni. Vse tekmovalke morajo pokazati svoje najboljše predstave in tega se bomo veselili. Razumljivo so pričakovanja večja, kot so bila, tudi kolajne s SP še nimamo. Če jo bomo osvojili, bomo zelo veseli. Če ga bomo lomili, bo pa grenak priokus,"je še dodal Zupančič, njegove varovanke pa so na Ljubnem ob Savinji premočno zmagale na edini ekipni tekmi te zime doslej. V Nemčiji je po nizu petih zaporednih tekem na zmagovalnem odru ena glavnih favoritinj za zmago tudi Križnarjeva, ki je bila na SP 2019 sedma. "Rumena majica je velika motivacija. Cilje imam letos zastavljene višje kot do zdaj. Vem, da se znam zbrati, da pokažem takšne skoke, kot znam," je uvodoma dejala 20-letna slovenska skakalka. "Morda mi manjka le še nekaj sproščenosti. Skoki so zdaj že dovolj konstantni, vendar so na treningih in v kvalifikacijah ponavadi boljši kot na tekmi. Gre le za dodaten pritisk. Vseeno mislim, da sem se do zdaj znala kar dobro umiriti tudi za tekmo," je še razmišljala Križnarjeva, ki je razkrila, da jo ekipne tekme še bolj motivirajo kot posamične.