Tudi Velepec, Tršan in Einfaltova na tekmo v Kontiolahti

Uroš Velepec in Rok Tršansta se oktobra na pripravah v Avstriji okužila z novim koronavirusom, okuženih je bilo pet članov slovenske reprezentance, PCR-testi pred ponedeljkovim odhodom v Kontiolahti pa so bili še vedno pozitivni. Lea Einfalt pa je bila tik pred odhodom v stiku z okuženo osebo, zato je iz preventivnih razlogov počakala do srede in imela srečo, da se ni okužila.

V Kontiolahtiju že trenira ostali del reprezentance in se pripravlja na uvod v sezono. V soboto tekmovalce in tekmovalke čakata sprinterska obračuna, v nedeljo pa še zasledovanje.

Vrhunec sezone bo na sporedu med 9. in 21. februarjem prihodnje leto, ko bo Pokljuka gostila svetovno prvenstvo.