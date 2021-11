Tudi virozni Fak predviden za uvodno tekmo sezone v Östersundu

Biatlonci prihodnji teden začenjajo sezono 2021/22, z vrhuncem na olimpijskih igrah februarja v Pekingu. Po tradiciji uvod gosti švedski Östersund, Slovenija pa na sever Evrope pošilja šest tekmovalcev in tri tekmovalke. Načrtovan je tudi nastop Jakova Faka, ki pa je na predstavitvi v Ljubljani manjkal zaradi viroze.

Kot je v uvodu poudaril vodja biatlonske panoge na Smučarski zvezi Slovenije Janez Ožbolt, si reprezentanca želi v Pekingu nastopiti s štirimi ali petimi tekmovalci v moški kategoriji, dvema dekletoma pa naj bi se za igre pridružili še dve, kar pa bo treba potrditi v svetovnem pokalu do 16. januarja. "Tudi ostali cilji so jasni. V moški konkurenci bomo spet napadali stopničke, želimo pa si enega tekmovalca v deseterici skupnega seštevka pokala ter uvrstitev do desetega mesta v pokalu narodov. Pri dekletih je cilj, da se po dve tekmovalki na tekmah uvrščata med dobitnice točk, v pokalu narodov pa želimo uvrstitev do 20. mesta," je cilje predstavil Ožbolt. Ta se je ob tej priložnosti zahvalil Centru Pokljuka in tamkajšnjemu športnemu društvu, ki sta tik pred uvodom v sezono zagotovila dovolj tekaških stez, da so slovenski reprezentanti v tako rekoč idealnih pogojih snežne treninge lahko opravili doma. Moško ekipo letos vodi nekdanji reprezentant Janez Marič. "Vedel sem, v kaj se podajam in popolnoma zaupam fantom. Priprave so bile uspešne, tudi zdravstveno za razliko od prejšnje sezone nismo imeli težav in zdaj upam le, da bo Jakov Fak čim prej ozdravel. Ekipa je super, imamo odlično mešanico izkušenih tekmovalcev, ki na mlajše predajajo svoje znanje, in mladih, ki starejšim predajajo mladostno zagnanost in energijo. Zdaj čakamo le še prve tekme."

icon-expand Čeprav je najboljšega slovenskega biatlonca Jakova Faka nekaj dni pred začetkom sezone v posteljo položila viroza, v naši reprezentanci največ pričakujejo prav od tega izkušenega 33-letnika iz Mrkopalja. FOTO: AP

Marič bo v Östersundu računal na Faka, Klemena Bauerja, Roka Tršana, Miho Dovžana ter mlada Antona Vidmarja in Lovra Planka. Alex Cisar bo sezono začel v pokalu IBU. Ob Faku ima največ izkušenj Klemen Bauer, ki je v preteklosti veliko pokazal v smučini, pogosto pa se mu je zalomilo na strelišču. Morda bo bolj učinkovit z novim kopitom, s katerim začenja sezono. "Zelo dobro sem pripravljen, lepo sem se ujel tudi z novim trenerjem. Morda celo nad pričakovanji, zato so cilji temu primerno visoki," je povedal Bauer, ki načrtuje nastop na svojih že petih olimpijskih igrah, za boljše dosežke pa se je v letošnji sezoni več pripravljal skupaj z ekipo. Februarja je na svetovnem prvenstvu na Pokljuki zablestel Miha Dovžan in dosegal najbolj konstantne izide med Slovenci. "Letos si tako formo želim že na začetku in nato nadaljevati konstantno. Lani smo pred sezono zboleli vsi, letos je drugače, prva tekma pa bo pokazala, če so naše želje realne." Ob tem je Dovžan za zelo pozitivne ocenil spremembe v reprezentanci, saj je novi trener Marič ekipi pridružil mlade. "Zelo so nam blizu. Manjka jim še kakšen korak, predvsem pri streljanju so razlike velike, a super je, da je ekipa večja." Neznanka ostaja Rok Tršan, ki že vsaj dve sezoni izstopa na treningih, a tega nekako ne prenese na tekmo. V vodstvu ekipe so prepričani, da so preboj v širši svetovni vrh potrebuje le en dober nastop, s katerim bi pridobil na mirnosti in samozavesti. Za mlade pa bo sezona 2021/22 predvsem leto učenja in nabiranja izkušenj.

icon-expand Janez Marič (levo) in Jakov Fak (desno) sta bila nekoč sotekmovalca v slovenski biatlonski reprezentanci, zdaj pa bosta sodelovala na relaciji glavni trener - tekmovalec. FOTO: SZS