Ulčar namesto Kovača prevzema funkcijo direktorja SŽ Olimpije

Anže Ulčar je, kot poroča uradna spletna stran hokejistov SŽ Olimpije, univerzitetni diplomirani komunikolog z bogatimi in raznolikimi vodstvenimi izkušnjami v gospodarstvu, predvsem na področju marketinga, prodaje in komuniciranja. Preteklo sezono je poleg rednih službenih obveznosti v našem klubu opravljal delo pomočnika trenerja članske ekipe, kjer je skrbel za vratarje. Kot hokejski trener je deloval v različnih klubih in slovenski hokejski reprezentanci. Svojo profesionalno hokejsko kariero pa je začel na Bledu, jo nadaljeval pri Olimpiji, Medveščaku, Slaviji in Triglavu iz Kranja. "Prepričan sem, da bo novi direktor s svojimi poslovno-marketinškimi izkušnjami in znanjem ter bogatimi hokejskimi izkušnjami klub popeljal korak naprej, tako pri članski ekipi v ligi ICE in razvoju hokejske akademije kot pri zagotavljanju dolgoročne finančne stabilnosti in prepoznavnosti našega kluba," je za spletno stran kluba dejal Miha Butara, predsednik HK SŽ Olimpija. "V veliko čast mi je prevzeti direktorsko mesto HK SŽ Olimpije, kjer nas čakajo številni izzivi. Zastavili smo si visoke cilje v smeri razvoja naše hokejske akademije in vzgoje mladih hokejistov, nadaljevati želimo z rezultatskim in kakovostnim napredkom članske ekipe. Predvsem pa si želimo klub kot organizacijo popeljati še korak ali dva višje, dvigati nivo organizacijske kulture in biti vzor dolgoročne stabilnosti v slovenskem hokejskem prostoru. Verjamem v sodelovanje in pozitiven pristop k reševanju izzivov," pa je dodal Ulčar.