Ultimat za Bertonclja in sodelavce: izboljšanje rezultatov ali pa ...

Ljubo Jasnič , predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, je bil na novinarski konferenci v Ljubljani zelo jasen in je strokovno vodstvo skakalcev na čelu z glavnim trenerjem Gorazdom Bertoncljem postavil pred dejstvo.

"Cilji niso bili doseženi. Pustimo, koliko je imel pri tem prste vmes tudi Murphy vse od lanskega maja, če malo analiziramo. Najprej je prišla poškodba Petra, ki je bil le nekako hrbtenica vsega, do nedavne poškodbe Eme. En del je tudi posledica te smole. Ampak ne glede na to, vodstvo je zato, da poskrbi, da se napake ne dogajajo, da poskrbi za opremo, da zadrge delujejo, da so smuči pravilno namazane ... Vse mora biti urejeno. Skakalec mora imeti v glavi le svoj skok. Brez tega ne bo šlo. To je profesionalizem in to moramo doseči," je še dejal Jasnič in dodal, da si fantje zaslužijo več.

Bertoncelj: Bilo je slabo

Slovenci, najboljša uvrstitev ekipe na 67. turneji je bila po težavah z opremo na zadnji postojanki v Bischofshofnu in polomu slovenske vrste končno 20. mesto sicer edinega konstantnega skakalca to zimo Timija Zajca, preostala dva Bertoncljeva aduta Domen in Peter Prevc sta se morala posloviti že po polovici tekmovanja, so že "pozabili" turnejo in so usmerjeni naprej. Kljub neuspehu selektor Bertoncelj vztraja pri visokih ciljih, ki jih je začrtal za sezono.