Umrl je legendarni finski smučarski skakalec Matti Nykänen

Matti Nykänen je imel po koncu kariere številne težave z alkoholom in nasilnim obnašanjem. Rodil se je leta 1963 v Jyväskyläi. Na olimpijskih igrah je osvojil štiri zlate in eno srebrno kolajno. Nykänen je bil kar šestkrat poročen in to s petimi različnimi ženskami. Z Mervi Tapola se je poročil dvakrat. Zdajšnja žena Pia je za finske časopise potrdila Mattijevo smrt.