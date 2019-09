Umrl je svetovni prvak Hanevold

Z žalostjo so novico sprejeli tudi športniki "Pretresena sem in tega niti ne morem dojeti. Halvard je bil pionir biatlona. Le malo jih je, ki so žrtvovali toliko kot on, da so prišli tja, kamor so želeli," je ob novici povedala osemkratna svetovna prvakinja Liv Grete Skjelbreid, ki je s Hanvoldom dolgo skupaj nastopala v reprezentanci, kasneje pa imela podobno vlogo na televiziji NRK.