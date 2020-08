Umrl Josef Fischer, inovator smučarske industrije

Z inovacijami in številnimi novimi zamislimi je Pepi Fischer, kot so ga klicali prijatelji, vodil podjetje, ki je še vedno v družinski lasti. V zadnjih letih se je umaknil iz javnega življenja in dela, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Upokojenska leta je preživljal v miru ob jezeru Attersee.