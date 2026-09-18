Slovo legende: umrl dvakratni olimpijski in svetovni prvak Sergej Čepikov

V Jekaterinburgu rojeni ruski biatlonec Sergej Čepikov je po težki bolezni v 60. letu starosti umrl, je sporočila ruska zveza.

"Športna pot Sergeja Čepikova je vzorčni primer strasti v biatlonu," so o nekdanjem svetovnem in olimpijskem prvaku zapisali na tamkajšnji zvezi.

Čepikov je imel izjemno dolgo kariero. Že leta 1988 je s štafeto nekdanje Sovjetske zveze v Calgaryju osvojil olimpijsko zlato in bil bronast v sprintu. V Lillehammerju 1994 je bil olimpijski prvak v sprintu, leta 1990 in 1991 pa je kot prvi sovjetski biatlonec osvojil skupni seštevek svetovnega pokala.

Zaradi nezadovoljivih rezultatov v streljanju se je Čepikov med letoma 1995 in 1998 preusmeril v tek na smučeh, sodeloval pa je tudi na treh svetovnih prvenstvih in na zimskih olimpijskih igrah v Naganu leta 1998.

V sezoni 2001–2002 se je Čepikov, ki je bil takrat star 34 let, vrnil v biatlon in se takoj uvrstil med deseterico na tekmi na Pokljuki; teden dni kasneje je dosegel dve četrti mesti, v zasledovanju in v sprintu v Osrbliju. Poleg tega je na zimskih olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju leta 2002 v zasledovanju končal na osmem mestu.

Kariero je sklenil prav v sezoni 2006, ko se je na Pokljuki veselil zadnjega velikega uspeha, ko je z rusko ekipo, za katero so tekli še Ana Bogali, Irina Malgina in Nikolaj Kruglov, postal svetovni prvak. Na olimpijskih igrah v Torinu 2006 pa je bil tik pred tem s štafeto srebrn ter četrti na posamični tekmi in peti na tekmi s skupinskim startom.

Biatlonu je ostal zvest tudi po koncu športne kariere in se v zvezo najprej vključil kot svetovalec, kasneje pa je bil podpredsednik. Od leta 2016 je bil tudi poslanec v ruski dumi.

Skupaj je osvojil šest olimpijskih ter 15 medalj s svetovnih prvenstev.