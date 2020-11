Umrl nekdanji trener slovenske šampionke Tine Maze

Valerio Ghirardi je Tini Maze kot trener v Team to aMaze pomagal v zadnjih poglavjih njene zelo uspešne tekmovalne kariere. Umrl je za posledicami raka.

Tina Maze in Valerio Ghirardi v zlatih časih.

Deloval je v Španiji, kjer je bila njegova varovanka Carolina Ruiz Castillo, največji pečat pa je pustil na Apeninskem polotoku, kjer je bil trener ženske ekipe za hitri disciplini. Najbolj ga je zaznamovalo sodelovanje z nekdanjo svetovno prvakinjoIsolde Kostner.

S samostojno ekipo slovenske šampionke, kjer so pred tem na mestu trenerskega pomočnika Andree Massija delovali Jure Hafner, Livio Magoni, Walter Ronconiin Mauro Pini, je sodeloval od pomladi 2014 do konca njene kariere.

V tem obdobju je Mazejeva med drugim postala svetovna prvakinja v smuku in kombinaciji ter podprvakinja v superveleslalomu. Blestela je tudi v svetovnem pokalu, kjer je po bitki z Avstrijsko Anno Veith (tedaj še Fenninger) v Meribelu izgubila boj za drugi veliki kristalni globus.