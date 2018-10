Umrl nekdanji trener v smučarskih skokih Koprivšek

V sedemdesetih letih je bil prvi poklicni smučarski skakalni trener v SSK Iliriji v Ljubljani, kjer so bili vzgojeni številni zvezniki na čelu s Primožem Ulago, Miranom Tepešem, Vasjo Bajcem in Matjažem Debelakom. Pozneje se je odlikoval kot pomočnik glavnega trenerja in za tem tudi kot glavni trener v nekdanji Jugoslaviji, ko je ekipa osvajala prve medalje na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih.

Ludvik "Luka" Koprivšek je bil nekdanji odlični skakalec v vodo in ljubiteljski smučarski skakalec. Bil je tudi glavni trener slovenske reprezentance v nordijski kombinaciji in je dolga leta deloval v strokovnem vodstvu skakalnih reprezentanc.