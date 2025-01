Umrl predsednik panoge za deskanje na snegu Jože Torkar

"Z globoko žalostjo sporočamo, da nas je mnogo prezgodaj zapustil naš cenjeni predsednik panoge za deskanje na snegu, Jože Torkar. Njegova neomajna predanost in jasna vizija so bile nepogrešljive pri razvoju ter rasti deskanja v Sloveniji," piše na uradni spletni strani SZS.

"Bil je srčen mož in oče dveh otrok, ki jih je vselej postavljal na prvo mesto. Svojo podjetniško pot je utrl z ustanovitvijo in vodenjem podjetja TO – DA d. o. o., pri čemer je skrbel za zastopništvo in servis priznanih blagovnih znamk na področju kmetijske mehanizacije."

V mlajših letih se je uveljavil kot tekmovalec v alpin/paralelnih disciplinah, ljubezen do športa pa je izražal tudi v drugih dejavnostih: gorskem kolesarjenju, smučanju, deskanju in kajtanju. Kjerkoli se je pojavil, je s svojo energijo in strastjo do narave ter gibanja navduševal vse okoli sebe.

Kot predsednik panoge deskanja na snegu je posvečal posebno pozornost najmlajšim in mladinskim ekipam. Neutrudno je verjel v njihov potencial in se zavzemal za ustvarjanje pogojev, v katerih bi lahko postali vrhunski športniki. Bil je most med klubi, trenerji, tekmovalci in vodstvenimi delavci – s svojo toplino in širokim nasmehom je povezoval ljudi ter gradil trdne temelje za razvoj deskanja.

"Njegova zagnanost, vizija ter človeška toplina bodo za vedno ostali vtkani v naš spomin. Ob izgubi Jožeta Torkarja izrekamo globoko sožalje družini, prijateljem in vsem, ki so ga imeli radi," še piše na uradni spletni strani SZS.