Zimski športi

'Upam, da bo šla moja krivulja navzgor'

Ljubljana, 08. 01. 2026 13.19 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Žan Kranjec

Po Madonni di Campiglio, kjer je nočni slalom minil brez slovenskega pridiha, se bo karavana alpskih smučarjev preselila v Adelboden. V Bernskem višavju v Švici bo nove točke svetovnega pokala v soboto lovil najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec.

"Po božiču smo dva dni trenirali v Kranjski Gori, potem je sledil en teden premora, ko sem se posvečal kondiciji, malo spočil glavo, bil z družino in s prijatelji. Od ponedeljka pa sem bil znova na pripravah v Kranjski Gori. Od Alta Badie sem skušal spremeniti določene stvari. Upam, da sem naredil kakšen korak oziroma nekaj korakov naprej in da bo šla moja krivulja navzgor," je za uradno spletno stran Smučarske zveze Slovenije pred novo preizkušnjo svetovnega pokala dejal Žan Kranjec.

Žan Kranjec verjame, da je odpravil pomanjkljivosti z uvodnih tekem sezone.
FOTO: AP

Triintridesetletnik ima zelo dobre spomine na Chuenisbärgli. Pred šestimi leti je v Adelbodnu prišel do druge zmage v svetovnem pokalu po prvencu leta 2018 v Saalbachu. V svetovnem pokalu je zbral 15 uvrstitev na oder za zmagovalce, nazadnje pred 13 meseci.

Po solidnem uvodu v sezono z uvrstitvama v najboljšo deseterico sta sledili slabši tekmi v Beaver Creeku in Val d'Iseru. Za konec leta 2025 je v Alta Badii pokazal dva obraza. Po prvi vožnji za pozabo (24. mesto) je na drugi postavitvi le pokazal vožnjo, ki obeta, ko je s tretjim časom finala pridobil kar 12 mest.

