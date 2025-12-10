'Upam, da bom smučala sproščeno, veselo in bom obenem hitra'

Ilka Štuhec je sklepni del priprav na sezono 2025/26 preživela v Kanadi. Po selitvi v Evropo je pojasnila, da je bilo opravljeno delo na terenih onstran Atlantika dobro, vendar bo šele po prvih treningih v St. Mortizu vedela, kaj so res naredili. "V Kanadi smo na zadnjih treningih preživeli tri tedne. Razmere so bile za smučanje odlične, sicer pa popolnoma nezimske. Nekajkrat smo morali treninge odpovedati, ker je deževalo in je bilo enostavno pretoplo. Kar nenavadno za november in Kanado, tam je običajno res mrzlo, a ni pomembno. Zadovoljna sem s treningi, naredila sem zadnji korak, da si zaupam in sem sproščena," je za svojo ekipo ozadje zadnjih priprav razkrila Mariborčanka.
O tem, kaj to pomeni pred prihajajočim hitrim koncem tedna v St. Moritzu, pa v tem trenutku niti sama še ne ve. "Pripravljenost pred začetkom tekme v St. Moritzu je na ravni, kot bi si želela. Kaj točno pa to pomeni, pa bomo videli po prvih opravljenih treningih," je dejala najboljša slovenska smučarka zadnjih let.
"Ni skrivnost, da je St. Moritz eno mojih najljubših prizorišč. Super za začetek nove sezone," pa je smučarka, ki je prav tam leta 2017 osvojila enega od dveh naslovov svetovne prvakinje v smuku, razmišljala o tem, da bo prvi start na njej zelo ljubem tekmovališču.
Razkrila je tudi cilje oziroma želje za sezono: "Tako kot vedno je cilj iti čisto na vsaki tekmi na polno, pokazati vse, kar se da oziroma smučati sproščeno, kot znam. Kar se tiče rezultatsko, bomo pa videli. Stopnjevanje forme bi si vsekakor želela, če pa bo celo leto vrhunsko, pa toliko bolje."
O rezultatskih pričakovanjih v sezoni z vrhuncem na februarskih olimpijskih igrah še ni bila prav zgovorna, je pa še dodala, s čim bo zadovoljna: "S sezono, kjer bom smučala sproščeno, veselo in bom obenem hitra ter mi bo uspelo vse, kar sem si zadala."
