Luitzu odvzeli zmago, Hirscher naknadno razglašen za zmagovalca

Krovna smučarska federacija je Stefana Luitza naknadno diskvalificirala zaradi nedovoljene uporabe kisikove maske. To sredstvo, uporabo kisikove maske, ki sicer ni uvrščeno na seznam prepovedanih sredstev svetovne protidopinške agencije Wada, je uporabil med prvo in drugo vožnjo moškega veleslaloma, na katerem je bil nato najhitrejši.

A prvi je bil le dober mesec do današnje odločitve Mednarodne smučarske zveze, ki uporabo kisikove maske oziroma posebnih znanstvenih in medicinskih metod od leta 2016 izrecno prepoveduje v lastnih pravilih. Luitzovo vdihovanje kisika so razkrili italijanski in švicarski novinarji, ki so posneli njegovo početje. Prizorišče svetovnega pokala v Koloradu je sicer na nadmorski višini nad 2000 metrov, kar pomeni, da bi vdihavanje dodatnega kisika lahko prineslo prednost. Na uradni spletni strani Fis je Luitz že uradno diskvalificiran v drugi vožnji tega veleslaloma, kar pomeni, da mu je odvzeta njegova premierna zmaga v svetovnem pokalu. Novi zmagovalec je Marcel Hirscher. Drugo mesto na veleslalomu je pripadlo ŠvicarjuThomasu Tumlerju, po novem tretji pa je Norvežan Henrik Kristoffersen. Na podlagi diskvalifikacije Luitza je eno mesto pridobil tudi slovenski predstavnikŽan Kranjec, ki je to tekmo končal na 25. mestu.

Luitz bo seveda moral vrniti tudi trofejo in denarno nagrado za prvo mesto. Prav tako pa mu bodo izbrisali 100 točk, ki jih je dobil za veleslalomski seštevek svetovnega pokala.

Nemec je napovedal, da bo odločitev Fis izpodbijal na mednarodnem športnem razsodišču Cas. Na voljo ima 21 dni časa za vložitev pritožbe.