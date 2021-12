Anamarija Lampič tretja v Dresdnu

Zmagala je Maja Dahlqvist s časom dveh minut, 33 sekund in treh stotink, druga je bila še ena Švedinja Jonna Sundling (+0,43). Anamarija Lampič pa je v cilj pritekla 64 stotink za zmagovalko. Sledili sta Norvežanki Kristine Stavas Skistad (+1,7) in Mathilde Myhrvold (+3). Eva Urevc je bila šesta in 6,15 sekunde za zmagovalko. Slovenski uspeh je dopolnil Vili Črv , ki je med tekači izpadel v četrtfinalu in je osvojil prve točke v pokalu doslej.

Preostali Slovenki in Slovenci so izpadli že v kvalifikacijah. Anja Mandeljc je bila v kvalifikacijah 37. (+9,043) in je za sekundo zaostala za trideseterico, Klara Mali pa 59. (+14,76) med 79 tekmovalkami na startu. Med 87 tekmovalci je bil Miha Šimenc 52., Janez Lampič 58., Anže Gros pa 78.

Enako kot lani

Lampičeva, tretja tudi decembra lani v Dresdnu, in Urevčeva sta v finalu tekli skupaj s Švedinjama in Norvežankama. Skandinavke so začele na prvih štirih mestih. Lampičeva se je v nadaljevanju prebila na tretje za Švedinjama, Urevčeva pa je ostala na zadnjem in bila izločena iz boja za stopničke še pred finišem. A je izenačila svoj drugi najboljši posamični dosežek v pokalu, mesto višje je bila pred tem le na 5. mestu ob koncu minule zime v Ulricehamnu.

Uspeh sezone je zabeležila Lampičeva, četudi se ji na koncu ni uspelo povzpeti na najvišjo stopničko, enajstič v karieri pa si je posamič zagotovila zmagovalni oder. Maja Dahlqvist je vnovič dokazala, da je najboljša sprinterka dosedanjega poteka olimpijske zime, Lampičeva, skupna zmagovalka sprintov v pokalu prejšnje sezone, pa je v vse boljši formi.

Odlično delo Lampičeve in Urevčeve

Lampičeva je v prvi polfinalni skupini začela na četrtem mestu in bila večji del teka za vodilno trojico, v finišu pa je pridobila eno mesto, vendar zaostala za Dahlqvistovo, za njo je bila 35 stotink, ter Jonno Sundling. Najboljša slovenska športnica lanskega leta je tako morala čakati na drugo skupino za odgovor, če se bo po času prebila v finale.

Eva Urevc je v drugem polfinalu tekla za vodilno trojico, četverico, s pametnim postavljanjem v zadnjih zavojih in izjemnim pospeševanjem, pa si je zagotovila drugo mesto in je za preboj v finale v skupini zaostala le za Norvežanko Mathilde Myrhvold (+0,10). Lampičeva je ostala na čelu dveh srečnih poraženk in si je s tem zagovorila zaključni nastop.

Urevčeva je prvič nastopila v finalu svetovnega pokala. S svojo predstavo je razumljivo bila zelo zadovoljna: "Kažem napredek iz tekme v tekmo. Vem, da sem sposobna še več. Nekako še iščem pravi občutek v finalu. V polfinalu sem tekla v drugi skupini, kar pomeni, da sem imela malo manj pavze, tako da sem zadovoljna."

Lampičeva, je v prvi četrtfinalni skupini večji del tekla na tretjem mestu, v zaključku prišla na drugo, potem je prevzela vodstvo in ga zadržala za zanesljivo napredovanje v polfinale. Urevčeva je tekla v četrti, predzadnji četrtfinalni skupini, v kateri je bila v boljšem položaju v prvem delu, nato pa je izgubila nekaj časa v ostrem zavoju v ciljnem delu prehoda v drugi krog. Iz četrtega mesta se je z izjemnim pospeševanjem v samem finaišu uvrstila v polfinale z zmago v skupini.

'Dosegel sem svoj daleč najboljši rezultat'

Črv je ob svojem prvem preboju v izločilne boje sprintov dobil drugo četrtfinalno skupino. V njej je tekel pogumno, bil večji del na tretjem mestu, v silovitem pospeševanju na ciljni ravnini pa je nazadoval na peto, predzadnje mesto, ter tam tudi ostal. Za Italijanom Federicom Pellegrinom je zaostal 1,12 sekunde.

Dvaindvajsetletni Črv pa je s tem dosegel največji uspeh v pokalu doslej, med trideseterico je bil doslej na 22. mestu le na ekipnem sprintu februarja letos v Ulricehamnu na Švedskem, kjer je nastopil z Lampičem. Tokrat ga je 68 stotink ločilo od polfinala.