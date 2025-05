Uroš Velepec iz Nemčije na Poljsko

OGLAS

Novi poljski selektor je v petek podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za štiri leta do naslednjih olimpijskih iger. "Gre za zelo izkušenega trenerja z velikimi športnimi dosežki. Lahko bi rekli, da je strokovnjak, saj v Mednarodni biatlonski zvezi vodi akademijo za trenerje. Športniki, ki jih je vodil, so osvojili štiri olimpijske medalje in 16 medalj s svetovnih prvenstev," je dejala Joanna Badacz.

Poudarila je, da pogajanja niso trajala dolgo, potem ko je Velepec prekinil pogodbo z nemško zvezo. "Rekel je, da se čuti izpolnjenega, a ga navdihuje delo s športniki, kot so naši mladi. Imajo potencial, čeprav njihova forma še ni stabilna. Ker gre za mlade tekmovalce, merimo na naslednje olimpijske igre leta 2030, a ne smemo obupati niti nad temi najbližjimi igrami v Italiji," je opozorila. Uroš Velepec je priznal, da je ponosen na izkazano zaupanje. "Počutim se enako kot takrat, ko sem začel sodelovati z nemško ekipo pred tremi leti. So mladi tekmovalci. Napredujejo, a morda ne dovolj hitro. Naš cilj je narediti velik korak naprej. Pot ne bo lahka, prej posejana s kamenjem," je za PAP povedal slovenski strokovnjak.

Uroš Velepec FOTO: AP icon-expand

Opozoril je, da imajo njegovi novi varovanci velik potencial, vprašanje pa je, kako ga bodo izkoristili. "Pogovarjal sem se z njimi, želijo delati, so motivirani. To je pomembno. Moraš biti realen, ta prihajajoča sezona je čas, da narediš korak naprej. Sem optimist. Odločitev za delo na Poljskem ni bila težka. Vodil sem 16 različnih tekmovalcev do medalj na svetovnem prvenstvu, zakaj se jim torej ne bi zdaj pridružil še Poljak," je dodal. Ob podpisu pogodbe se je sicer opravičil, da še ne zna poljsko, a veliko razume. Športna direktorica zveze Agnieszka Cyl je priznala, da je bil postopek iskanja trenerja nestandarden. "Poznam ga že 20 let. Spremljala sem njegove trenerske podvige. Ko se je izkazalo, da končuje službo v Nemčiji, sem ga vprašala o življenjskih načrtih. In na koncu sva podpisala pogodbo," je pojasnila.