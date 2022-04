Uroš Velepec trener nemških biatloncev

Sverre Olsbu Röiseland je mož enajstkratne svetovne prvakinje in trikratne olimpijske šampionke Marte Olsbu Röiseland, ki je v zadnji sezoni slavila tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Nazadnje je vodil ekipo B na Norveškem, a skrbel tudi za pripravo svoje žene. Uroš Velepec pa se je kot trener v biatlonu predstavil v slovenski moški vrsti, največje uspehe je žel z Jakovom Fakom, nazadnje pa je bil v letošnji sezoni do vojaškega spopada trener ukrajinske ženske reprezentance.

"Z Urošem in Sverrejem smo se zavestno odločili za tuja trenerja. To je za nemški biatlon sicer neobičajna poteza. Izredno pa nas veseli, da sta oba trenerja takoj pograbila idejo in sodelovala pri tej novi odločitvi," je nova imena na vrhu reprezentance, ki bodo pomagali Nemcem, pokomentiral novi športni direktor tamkajšnjih biatloncev Felix Bitterling.

Ta priznava, da je nemški biatlon na najvišji ravni, pa tudi med mlajšimi, trenutno daleč od nekdanjih uspehov, zato so se odločili, da poskusijo svoje strokovne štabe okrepiti s trenerji in znanjem iz tujine. Velepec bo sodeloval s slovitim Marcom Kirchnerjem, Röiseland pa s Kristianom Mehringerjem, oba Nemca pa na papirju ostajata glavna trenerja.

"Z Markom Kirchnerjem bova sicer uskladila skupno delo in priprave, v resnici pa imava vsak svoj del ekipe. On bo skrbel za center v Oberhofu in okolici, jaz za center v Ruhpoldingu, pa tudi v Schwarzwaldu," je povedal Velepec in dodal, da v novem okolju načrtuje nove uspehe, čeprav morda med mladimi manjka kakšen res dober letnik tekmovalcev. Z ekipo načrtuje tudi priprave na Pokljuki.

Nemški biatlon za Velepca seveda ni skrivnost: "V zadnjih letih sem spremljal razvoj tamkajšnjih tekmovalcev. Čeprav na olimpijskih igrah letos niso osvojili odličja, je potencial zelo velik. Upam, da bom lahko dodal svoj delež, da bodo tekmovalci ves svoj potencial potem lahko pokazali na tekmi."

Med drugim bo v Nemčiji delal z Philippom Nawrathom, Romanom Reesom, Benediktom Dollom in Philippom Hornom. "Veliki sistemi želijo izboljšati svoje ekipe in iščejo okrepitve. Vsekakor preverijo nove kadre in se odločijo za trenerje, ki imajo ugled," je še zadovoljno pripomnil Velepec, ki je doma moral zapustiti moško reprezentanco, kasneje pa se je večkrat potrdil v tujini. V Nemčiji so oba novinca predstavili kot odmevni in izkušeni okrepitvi iz svetovnega pokala.