Marita Kramer brez konkurence v Klingenthalu, štiri slovenske orlice med deseterico

Marita Kramer je prepričljivo vodila že po prvi seriji sobotne posamične preizkušnje smučarskih skokov v Klingenthalu. Na drugem mestu je po prvi seriji s 13,1 točke zaostanka bila Norvežanka Silje Opseth, tretje mesto pa je držala Nemka Katharina Althaus. Najboljša slovenska predstavnica te zime Urša Bogataj je zasedala četrto mesto.

Svoje delo je 'v prvo' dobro opravila tudi Špela Rogelj, ki je v petek zasedla deseto mesto, po prvi seriji sobotne preizkušnje pa je bila na šestem mestu. Skok se je po dolgem čakanju na ugoden veter malce ponesrečil Niki Križnar, ki je v petek preizkušnjo zaključila na četrtem mestu. Tokrat je bila po prvi seriji na 11. mestu. Na deseto mesto je skočila Emo Klinec, v finale pa sta se uvrstili tudi Jerneja Brecl (14.) in Nika Prevc (29.).

Slovenke dobre tudi v drugo

V finalni seriji se je prva izmed slovenskih predstavnic v smučino podala Nika Prevc, sestra Petra, Ceneta in Domna Prevca, ki slovenske barve zastopajo v moški reprezentanci. V drugo je s skokom 112 metrov malce popravila vtis s prve serije in na koncu napredovala na 26. mesto.

Jerneja Brecl, ki je po prvi seriji držala 14. mesto, je v drugo skočila 113,5 metra, a imela precej težav ob doskoku, tako da se je ob prihodu v ciljno areno na semaforju izpisalo drugo mesto. Kakor koli že, to je pomenilo, da bo Breclova uvrščena med najboljših 15 – na koncu je zasedla 14. mesto, torej isto mesto, kot ga je držala že po prvi seriji.

Kmalu za Breclovo je v finalu nastopila Nika Križnar, ki je malce razočarala v prvi seriji. V drugo je popravila vtis, a že po doskoku je bilo jasno, da ne bo prehitela tedaj vodilne Daniele Iraschko-Stolz, ki ji je s 131 metri uspel izjemen skok. Je pa skok Križnarjeve (124,5 m) zadoščal za pristanek na drugo mesto. Takoj za Križnarjevo je skočila še Ema Klinec, ki je izkoristila odlične vremenske pogoje in s skokom 127,5 metra prišla na drugo mesto, vrinila se je med vodilno Iraschko-Stolzevo in Križnarjevo. V nadaljevanju so ga skakalke pošteno lomile, tako da sta pred nastopom Špele Rogelj (šesta po prvi seriji) Ema Klinec in Nika Križnar držali drugo oz. tretje mesto. Tudi Rogljeva se v zahtevnih razmerah ni znašla, s skokom 118 metrov je prišla na četrto mesto, torej takoj za obe Slovenki. Težav – no z izjemo doskoka – pa ni imel Japonka Sara Takanaši, ki ji je uspel fenomenalen skok, pristala je pri 140 metrih, a ob tem imela izdatno pomoč vzgornika. Iraschko-Stolzevo je prehitela za 21,7 točke. Naslednja v smučini je bila Urša Bogataj, ki je skočila z nižjega zaletnega mesta, 130 metrov na koncu ni bilo dovolj za prevzem mesta, slabše ocene zaradi slabšega doskoka so jo najbrž stale prevzema vodstva, za Takašanijevo je zaostala le za 0,8 točke.