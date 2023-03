Urša Bogataj: Ena od možnosti je tudi konec kariere

Članico SSK Ilirija so skozi kariero spremljale težave s poškodbami. Leta 2019 je na slovenskem pokalu na srednji napravi v Planici ob doskoku padla in strgala prednjo križno vez desnega kolena. Potreben je bil operativni poseg, zaradi dolgotrajne rehabilitacije je počivala sedem mesecev. Druga večja poškodba se ji je primerila na novoletni dan, ko je padla na Ljubnem. Takrat si je poškodovala stranske in sprednje križne vezi na levem kolenu.

Bogatajeva sodi v izjemno družbo olimpijskih šampionov. Le štirje slovenski športniki so na olimpijskih igrah osvojili vsaj dve zlati medalji. Ob Urši Bogataj so to še alpska smučarka Tina Maze ter telovadca Leon Štukelj in Miro Cerar.