Urša Bogataj: Po dveh olimpijskih naslovih si želim le uživati v skokih

Pravi uvod v sezono skakalke prvič čaka sočasno s skakalci, ko bodo uvodne tekme svetovnega pokala 5. in 6. novembra v poljski Wisli. Tako zgodaj se sezona še nikoli ni začela.

Dodala je, da fizično v času priprav na zimo ni imela večjih težav: "Kakšnih posebnih težav nisem imela, je pa običajno, da imam po tako težki poškodbi kolena (leta 2019 si je strgala prednjo križno vez desnega kolena, op. STA) tu in tam kakšne bolečine. Ampak gre za normalno stanje, zato me ne skrbi."

Nenazadnje je že pred finalom v Klingenthalu, ki v Nemčiji poteka ta konec tedna, ubranila lansko skupno zmago. Kot je dejala v pogovoru za STA , se je nove sezone lotila s "starimi" prijemi, ki so se izkazali za zelo uspešne.

Priprave na novo sezono je Bogatajeva, ki je po koncu lanske izjemne sezone veliko časa namenila tudi študijskim obveznostim, z reprezentanco začela že aprila. Poleti je imela tudi nekaj oddiha, skočila je do Makarske, poletne tekme pa pričakala že zelo dobro pripravljena.

"Moram povedati, da je meni osebno to kar všeč. Ko sem izvedela, da nas start čaka v Wisli, in da bo spodaj plastika, sem bila zadovoljna, ker vem, da imajo ponavadi fantje tam kar težave. Tam je precej toplo, tako da je težko ustrezno pripraviti skakalnico, če primanjkuje snega. Poleg tega je v Wisli že sam po sebi zapleten kontra-breg oziroma iztek, tako da je bila meni ta ideja o plastiki zelo všeč," je pojasnila šampionka, ki je lansko sezono svetovnega pokala zbrala 11 posamičnih uvrstitev na zmagovalni oder, sezono pa je končala z dvema zmagama v Oberhofu.

V novi sezoni, kot poudarja, se veseli svetovnega prvenstva pred domačimi navijači, vendar ne želi razkriti konkretnih ciljev. Najpomembneje zanjo je, da bo v skokih uživala.

"Rezultatskih ciljev nimam postavljenih oziroma jih želim zadržati bolj zase. Če bom uživala in bodo skoki dobri, je možno vse," je v pogovoru razmišljala 27-letna skakalka in dodala, da poletne primerjave niso ustrezne, saj je konkurenca močno okrnjena, so pa dobri poletni skoki vsekakor spodbuda za zimo: "Ne moreš vedeti, kako dobro boš vstopil v zimo. Poletna konkurenca ni bila popolna. Lahko se pojavi kakšna tekmica, ki bo za razred boljša od vseh. Šla bom s tekme na tekmo."

Kot je dodala, se zaveda, da se njena kariera v smučarskih skokih počasi bliža koncu: "Ljubezen do skokov je tisto, kar me najbolj žene naprej. Prav dolgo ne bom več skakala, zato si želim uživati v tem, kar počnem, in seveda kot bržčas vsak, si želim dobro skakati."

Pred očmi ima sicer še en izziv - skupna zmaga v svetovnem pokalu -, a se z njim ne obremenjuje.

"V mojih očeh je veliki kristalni globus vreden največ, kar kdo lahko osvoji. Tudi če pogledamo olimpijske igre, gre še vedno za eno tekmo, na kateri se ti res vse poklopiti. To, kar je pa uspelo Niki (Križnar, op. STA), ki je osvojila veliki kristalni globus, je pa pokazatelj, da je celotno sezono res dobro oddelala, da je bila praktično ves čas v špici. Seveda, le kdo si ga ne bi želel?" je dejala v smehu in za konec dodala: "Ampak do tja je težko priti. Vsako leto težje. Nočem si nalagati še tega bremena, res ne, želim uživati v skokih. Morda sem pa dovolj dosegla že lansko sezono."