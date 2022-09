Urša Bogataj potrdila skupno zmago, Nika Prevc prvič na stopničkah

Že dan prej je v Rašnovu odjeknila neprijetna novica o poškodbi Nike Križnar, ki je na vadbi po treningu na skakalnici zvila desni gleženj in je bila tako danes žal zgolj v vlogi gledalke ob skakalnici. Tekmo spremenljivih razmer je zanesljivo dobila Eva Pinkelnig z 92,5 in 88,5 metra in 233,5 točke pred na koncu drugouvrščeno Uršo Bogataj, ki je z nižjega zaletišča skočila dvakrat po 85 metrov, zbrala pa je 217,0 točk. S tem je Bogatajeva že ubranila lansko skupno zmago v seštevku poletne velike nagrade. Uspeh kariere na članski ravni je vpisala Nika Prevc z 81 in 92 metri ter 209,3 točke na tretjem mestu za prve stopničke v karieri. "Z današnjimi skoki nisem ravno najbolj zadovoljna. Letos imam sicer kar veliko nihanj in potem je kakšen dan zelo v redu, kakšen dan pa je tudi slabši in zato sem danes malo slabše volje. Ampak vseeno se mi zdi, da moram uživati tudi v tem, kar je bilo," je za uradno stran SZS povedala Urša Bogataj.