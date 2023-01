Urša Bogataj že v domači oskrbi, sezona pa je zanjo končana

S tem bo dvakratna dobitnica zlate kolajne v Pekingu dlje časa odsotna s tekmovališč, izpustila bo tudi preostanek sezone 2022/23. Decembra 2019 si je 27-letna skakalka že strgala križno vez v desnem kolenu, zaradi česar je morala izpustiti tudi preostanek takratne sezone.

"Uršo Bogataj so po včerajšnjem padcu na skakalnici na Ljubnem prepeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljano, kjer so opravili potrebne preiskave. Po besedah dr. Mateja Drobniča gre za poškodbo notranje stranske in sprednje križne vezi v levem kolenu," so zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS).