Urša Bogataj: Vrhunec sezone bodo tekme v Ljubnem in igre v Pekingu

"Ni slabo. Zame je to bilo super. Tudi konkurenca je bila močna. In tudi več tekem, kot jih je bilo po navadi poleti. Vesela sem, da mi je uspelo vseh sedem tekem odskakati dobro. Kaj pa to pomeni za zimo, bom videla, ko bo prišla zima. Treba se bo prilagoditi na sneg. Stvari so malenkost drugačne, delo je vedno," je dejala Bogatajeva.

Na šestih od sedmih tekem letošnje sezone na plastičnih skakalnicah je bila na stopničkah. Štirikrat je zmagala, dvakrat je bila druga, le v Frenštatu je bila šesta. Poleg tega je bila druga še ekipno na mešani tekmi. Po tem, ko je lani poletno veliko nagrado dobila Nika Križnar, ki je prejšnjo zimo zmagala v skupnem seštevku svetovnega pokala, prej pa vseh osem izvedb ženskega poletnega grand prixa kraljevala Japonka Sara Takanaši, je Bogatajeva tretja zmagovalka v zgodovini tega tekmovanja.

"Nočem se preveč spraševati, skušam bolj slediti toku," pravi Bogatajeva pred svetovnim pokalom, ki se bo v olimpijski zimi začel konec novembra v Rusiji.

"Tekem bo res ogromno, vidi se, da gredo ženski skoki naprej, da se približujejo fantovskemu številu tekem. Ljubno bo definitivno vrhunec, tako kot olimpijske igre," dodaja.