Bogatajeva težave rešila s pomočjo trenerja, ki ji je zašil dres

Slovenska smučarska skakalka Urša Bogataj je postala ena glavnih junakinj olimpijskih iger v Pekingu, potem ko je v smučarskih skokih osvojila zlati kolajni v obeh preizkušnjah v skakalnem centru Džangdžjakov. Najprej pa je po uspehu, ki si ga ni znala niti zamisliti, izrazila hvaležnost, da je del prve zlate slovenske skakalne ekipe.

Občutke je, kot pravzaprav vedno, strnila z redkimi besedami in pregovorno skromnostjo. "Fino je. Najprej sem vesela, da sem sploh lahko del te ekipe. Vsi smo dobro skakali, tako fantje kot punce smo bili močni. Uspelo nam je," je Urša Bogataj dejala slovenskim novinarjem po opravljeni novinarski konferenci.

Zlata kolajna s sobotne tekme jo je sprostila, a je ostala zbrana do samega konca. V takšni formi pač ničesar ni želela prepustiti naključju. "Sproščena sem bila verjetno zaradi tega, ker se mi je že pred tem od srca odvalil kamen. Vendarle sem nekaj dosegla ter sem bila zaradi tega bolj mirna. Adrenalin je delal kot zmeraj. Še vedno si odgovoren za ekipo, dobro moraš skočiti. Hitro se lahko zgodi napaka, tega se vedno zavedam," je dejala 26-letnica iz okolice Polhovega Gradca. Po težavnem obdobju s strgano križno vezjo se je dolgo vračala na najvišjo raven, predvsem poleti pa postavila temelje za uspešno zimsko sezono. Vseeno si kljub osvojeni veliki nagradi ni predstavljala takšnega razpleta na OI v Pekingu. "Ne, nisem si predstavljala tega. Poletje pomeni nekaj čisto drugega kot zima. Verjamem, da so punce pozimi bolje pripravljene kot poleti. Najprej sem bila vesela, da mi je poleti sploh uspelo kaj takega. Zlate kolajne si zagotovo nisem predstavljala, saj se mi letos nikakor ni 'poklopilo', da bi zmagala, nekajkrat sem bila sicer kar blizu. A nekako mi je tu uspelo, verjetno je Nemka na tisti tekmi tudi malo 'kiksnila'."

icon-expand Urša Bogataj je osvojila zlato v posamični konkurenci, dodala bo še drugo po moštveni preizkušnji. FOTO: AP

"Kiksi" pa so bili prisotni tudi na današnji tekmi v obliki številnih diskvalifikacij. Nenazadnje o tem dovolj pove že podatek, da se je na odru za zmagovalce ob drugouvrščeni ruski zasedbi znašla tudi kanadska četverica. "V bistvu so nas res kar malo selekcionirali. Tudi moj dres je imel malenkost prekratko nogo in je bilo treba malo raztegniti material po prvem skoku. Od fantov trener mi je nato nekako zašil dres. Obseg dresa, ki so mi ga izmerili, pa je bil celo za dva cm preozek," je danes torej na precej varni strani ostala dvakratna olimpijska prvakinja.

"Diskvalificirane so bile ostale zaradi preširokih dresov. Kolikor sem slišala, so imele res konkretno preširoke," je dodala. Nadalje je razložila, da preširok dres nekaj prinese le ob zelo dobrem skoku, pri slabšem pa pozitivnega učinka ni, kvečjemu je še slabši. Sama, kar se tiče opreme, vedno poskrbi, da zadosti pravilom. "Nisem ravno flegmatičen človek. Vedno, ko dobim nov dres, rečem pomočniku trenerja, da se zmeriva, ker želim, da je prave velikosti, da ne pride do komplikacij. Vedno se lahko kaj zgodi. Tako kot danes. Jaz žal nisem vedela, da sem imela za cm prekratko nogo. Če bi to vedela, bi definitivno za to poskrbela prej," je priznala letos tretja najboljša skakalka svetovnega pokala.

Ženska reprezentanca se mora na pomoč glede ustreznosti opreme zanesti na neobičajne vire, je še dodala. "Moška ekipa ima nekoga, ki skrbi za ustreznost opreme. Pri nas puncah pa za to skrbi pomočnik trenerja, ki ima ob tem seveda dosti drugega dela. Žal se tako preskrbeti, kot se fantje, mi ne moremo. Tudi naš fizioterapevt je hkrati serviser smuči. Z leti, ko se bodo ženski skoki razvijali, bo tudi pri nas prišlo do večje ekipe." In morda tudi do ekipne tekme za ženske. Če bi ta bila na vrsti že v Džangdžjakovu oziroma na igrah v Pekingu, bi imela Bogatajeva res velike možnosti, da se vpiše v zgodovino s kar tremi zlatimi kolajnami. A za to bo, kot pravi, morda čas na naslednjih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo čez štiri leta.