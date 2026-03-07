Usoda vinjenega trenerja finskih skakalcev bo znana prihodnji teden

Igor Medved je bil med nedavnimi olimpijskimi igrami v Predazzu deležen velike pozornosti medijev. Slovenca so 12. februarja zaradi incidenta s pitjem alkohola odstavili s položaja selektorja finskih skakalcev. Finski olimpijski komite se je v sodelovanju s finsko smučarsko zvezo odločil, da Medveda pošlje domov. Po poročanju finskih medijev, med njimi yle.fi, naj bi športniki stopili v stik z zvezo in zahtevali, da selektor med igrami ne nadaljuje dela.

Igor Medved FOTO: X

Štiriinštiridesetletni trener se je za svoje dejanje opravičil. "Naredil sem napako. Zelo mi je žal. Želim se opravičiti celotni finski ekipi, športnikom in tudi navijačem," je sporočil po incidentu in dodal, da zadeve dodatno ne bo komentiral. Medved je finsko reprezentanco prevzel na začetku lanske sezone. Pred selitvijo na Finsko je vodil slovensko B-reprezentanco. Ali bo Medved, ki ga ni na tekmah v Lahtiju - skakalce vodi Lasse Moilanen -, še treniral finske skakalce, bo znano naslednji teden, pišejo pri skijumping.pl. Takrat bo finska smučarska zveza odločala o usodi pogodbe glavnega trenerja reprezentance.