Usodna poraza z Jesenicami? Jan ni več trener Olimpije

Nekdanji slovenski hokejski zvezdnik Ivo Jan ni več trener ljubljanskega kluba SŽ Olimpija, so že nekaj ur po pokalnem porazu z Jesenicami, ko so bili železarji v Tivoliju še drugič v nekaj dneh boljši, sporočili iz Tivolija. Zmaji so prekinili sodelovanje z Janom, treninge pa bo začasno prevzel njegov dosedanji pomočnik Gregor Polončič, so še zapisali pri Olimpiji.

icon-expand Železarji so še drugič v nekaj dneh premagali zmaje. FOTO: Damjan Žibert "V klubu smo že začeli postopke iskanja novega glavnega trenerja. O izbiri vas bomo obvestili," so bili v sporočilu za javnost jedrnati pri ljubljanskem klubu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Hokejisti Olimpije so sinoči ostali zunaj finala pokala, potem ko so jih po kazenskih strelih z 1:0 premagali Jeseničani. V finalu se bodo železarji za lovoriko pomerili z Blejci.