Uvod v hitrih disciplinah prestavljen na soboto

Organizatorji svetovnega pokala v alpskem smučanju so na družbenih omrežjih sporočili, da petkovega smuka v kanadskem Lake Louisu ne bo. Razlog so trenutne vremenske razmere ter slaba napoved. Iz Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) so že sporočili, da bodo preizkušnjo nadomestili v soboto ob 20.30.

Prvi moški smuk v sezoni in s tem začetek tekmovanj v hitrih disciplinah v tekmovalnem obdobju 2022/23 bi moral biti na sporedu v petek ob 20.30, a je bilo sneženje premočno, vidljivost pa preslaba. Če bodo vremenske razmere zdržale, bodo v Lake Louisu v nedeljo izpeljali še superveleslalom. Napoved sicer ni najboljša, a naj bi bilo snega manj. Na sobotnem smuku bodo od Slovencev nastopili Martin Čater, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik. Na superveleslalomu pa Čater in Hrobat.