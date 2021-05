Uvod v smukaško sezono v prihodnje na Matterhornu

Dirko na Matterhornu naj bi omogočila izgradnja železnice iz Testa Grigie na mali Matterhorn, ki že poteka. Na osnovi načrtov za ureditev infrastrukture so se z možno smukaško progo že seznanili tudi nekdanji švicarski olimpijski prvak v smuku Didier Defago, Bernhard Russi in tekmovalni direktorji Mednarodne smučarske zveze (Fis).

"Dirke na Matterhornu bi pomenile prvo čezmejno sodelovanje na področju prirejanja tekem svetovnega pokala na ravni Fisa," švicarsko zvezo še povzema avstrijska tiskovna agencija APA, saj bi bila start in cilj v različnih državah. Start predvidene proge na Gobbi di Rollin (3899 m nadmorske višine) je v Švici, predvideni cilj pa bo postavljen v Laghi Cime Bianche (2814) v Italiji. Terminsko bi Fis skušal tekmo tradicionalno uvrstiti med veleslalomski uvod sezone v Söldnu in slaloma v Leviju.

Zaprta 'časovna luknja'

"Ta tekma smučarjem prinaša številne prednosti. Zaprla bi časovno luknjo v našem športu. Pa tudi smučarji bi imeli neposredno pred tekmo v osrčju Alp izredno dobre pogoje za trening," je prepričan predsednik Švicarske smučarske zveze Urs Lehmann.

Znan je tudi predlog tekmovalnega koledarja alpskih smučarjev za naslednjo sezono, ki ga je Fis obravnaval na videokonferenci, dokončno pa bo potrjen do 4. junija. Ta predvideva v moški in ženski konkurenci po 18 tekem v hitrih in tehničnih disciplinah. Enako število tekem so doslej namreč zahtevali predvsem specialisti za hitre discipline, da si povečajo možnosti v boju za veliki kristalni globus.

V koledarju za novo sezono sta obeh konkurencah predvidena tudi po dva paralelna slaloma. Na sporedu pa ni nobene tekme v kombinaciji, izjema je le nastop za kolajne na olimpijskih igrah v Pekingu. Prav zaradi olimpijskih iger bodo odpadle tudi nekatere tradicionalne tekme, kot denimo moški smuk v Garmisch-Partenkirchnu. Tam naj bi letos kar na dveh tekmah nastopili slalomisti, ki v Garmischu niso tekmovali že deset let.